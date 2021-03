Banimmo duikt achtste jaar op rij in het rood

Het vroegere North Plaza gebouw in de Brusselse Noordwijk wordt door Banimmo omgeturnd in het 'Networks NOR' project

2021 wordt een cruciaal jaar in de heropstanding van de vastgoedontwikkelaar, met de oplevering van drie kantoorgebouwen.

Het is misschien wel het meest consistente 'track record' van de Brusselse beurs, alleen niet echt van het soort om mee uit te pakken: Banimmo dook over 2020 voor het achtste jaar op rij in het rood (zie grafiek). Over die periode is de beurskoers logischerwijs gedecimeerd: van ongeveer 16 euro een decennium geleden, tot de huidige 2,68 euro.

De vastgoedontwikkelaar wist vorig jaar wel de rode cijfers terug te dringen tot 1,64 miljoen euro of 0,14 euro per aandeel, van 2,73 miljoen euro in 2019. Het tijdperk van de grote verliezen is dus voorbij. Dat was rond midden het decennium, toen de ontwikkelaar onder vroeger management zwaar averij opliep met het geflopte Waals winkelcentrumproject Urbanove en noodgedwongen zijn buitenlandse kroonjuwelen moest verkopen.

Een overnemer werd ondanks een zoektocht en publieke sollicatie niet gevonden, maar stabilisatie kwam er wel in de zomer van 2018. Toen stapte levensverzekeraar Patronale als nieuwe grootaandeelhouder in het kapitaal tegen 3,30 euro. Een zevende van de prijs waartegen Banimmo in 2007 naar de beurs trok.

CEO Laurent Calonne zet sinds die doorstart de tering naar de nering. Over 2020 beknibbelde hij 27 procent op de werkingskosten. Dat volstaat nog niet voor zwarte cijfers omdat ook de huurinkomsten 12 procent daalden, tot 3,3 miljoen. Banimmo verwijst onder meer naar een 'gewijzigd huurcontract' met Electrolux op de site Raket40 in Haren.

Dankzij de opwaardering van de portefeuille in 2020 kon Banimmo wel al een positief operationeel resultaat van 2 miljoen euro boeken. Maar om zonder boekhoudmeerwaarden in cashflow break-even te draaien is het operationeel vastgoedresultaat - de huren minus de werkingskosten - met 2,74 miljoen nog altijd te klein gelet op de 2,65 miljoen financiële lasten.

Daarom zal 2021 een belangrijk jaar worden voor de groep. Ten eerste moet een oplossing gevonden worden voor het gebouw Networks Forest in Vorst. Daar is huurder Unilever vertrokken - naar het Anderlechtse City Dox-project van Atenor - en het gebouw moet een nieuwe bestemming krijgen. De consumptiereus betaalt wel nog huur door tot maart 2022. Maar zonder die doorbetaling beloopt de structurele leegstand in Networks Forest 'bijna 50 procent'. Voor de hele groep beloopt de bezettingsgraad 83,7 procent.

Nog belangrijker: drie kantoorprojecten liepen ondanks Covid-19 weinig vertraging op. Het gaat om Networks NOR in de Brusselse Noordwijk, het vroegere North Plaza-gebouw, Networks Gent in The Loop langs de Gentse ringweg en het nieuwe dienstencentrum van bankgroep ING in Louvain-la-Neuve.

-31% Korting Door de jarenlange verliezen noteert het aandeel Banimmo bijna een derde onder het eigen vermogen van 3,90 euro per aandeel

Alle projecten zullen normaal gezien in de tweede helft van 2021 opgeleverd worden. In Louvain-la-Neuve huurt ING 12 jaar vanaf de oplevering in oktober. Voor de projecten in Brussel en Gent luidt het alleen dat er 'onderhandelingen voor de verhuur' lopende zijn.