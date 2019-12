Bank of England gehackt door flitshandelaars

Voor gewiekste hedgies bleek het verrassend makkelijk enkele cruciale nanoseconden voorsprong op de woorden van gouverneur Mark Carney te nemen.

Het afscheid van Mark Carney bij de Bank of England wordt er één in mineur. De Britse centrale bank moet met schaamrood op de wangen bevestigen wat The Times schrijft: flitshandelaars hebben kunnen inbreken op de audiofeed van de persconferenties van Carney & co en zo enkele cruciale seconden voorsprong genomen op de concurrentie.

De persconferenties van de Bank of England worden niet volledig 'live' uitgezonden, maar met lichte vertraging. Er wordt ook een audiofeed opgenomen voor het geval de videolink niet zou werken. Het is die audiofeed die door één van de IT-leveranciers van de BoE gehackt is en doorgespeeld aan hefboomfondsen.

Dit volstrekt onaanvaardbare misbruik van de audiofeed was zonder ons medeweten en wordt verder onderzocht Bank of England

'Dit volstrekt onaanvaardbare misbruik van de audiofeed was zonder ons medeweten en wordt verder onderzocht', zegt de centrale bank in de mededeling. Logischerwijs heeft de BoE meteen het contract met de leverancier verbroken.

Het is duidelijk dat de centrale bank erg verveeld zit met het incident. Op de financiële markten komt het door de opmars van wiskundige algoritmes - die steeds meer menselijke tussenkomst vervangen - op nanoseconden aan.

Een fractie vóór de concurrentie over cruciale quotes, zelfs flarden van quotes, van centraal bankiers beschikken is dan ook een 'dienst' waar hefboomfondsen grof geld voor willen neertellen. Bepaald cruciale woorden die door algoritmes 'opgepikt' worden kunnen enorme impact hebben, zoals vorig najaar nog een frenetieke handel in biotechparel Argenx onderstreepte.

De jacht op de nanoseconde werd recent nog door Hollywood in beeld gezet met de prent 'The Hummingbird Project'. De BoE is niet de enige centrale bank die met slimme en vooral ultrasnelle hefboomfondsen worstelt.