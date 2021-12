Bank of England schokt markten met renteverhoging

Voor de tweede keer in twee maanden heeft de Britse centrale bank de markten op het verkeerde been gezet. Als eerste grote westerse centrale bank heeft zij beslist de rente op te trekken.

De verstrakking van het monetair beleid is een verrassing. Sommige bestuurders hadden laten doorschemeren dat de centrale bank een afwachtende houding zou aannnemen, omdat de omikronvariant van het coronavirus de onzekerheid over de economische vooruitzichten heeft doen toenemen.

Acht van de negen bestuurders van de Bank of England stemden voor de renteverhoging en één voor een status quo. De centrale bank signaleert dat een verdere 'bescheiden' verstrakking van het monetair beleid zal nodig zijn om de inflatie onder controle te krijgen. De Britse inflatie steeg in november naar 5,1 procent. Dat is ruim dubbel zoveel als de doelstelling van 2 procent.