Bank of England stut economie met extra 165 miljard

Het extra geld komt er om te vermijden dat de Britse economie hard kopje-onder gaat nu bedrijven en gezinnen bij het begin van de tweede lockdown de vinger op de knip houden.

De Britse centrale bank schiet in actie om de impact van de tweede golf van het coronavirus deze herfst te counteren, zeker nu Engeland sinds vandaag weer in lockdown is gegaan.

De Bank of England houdt de rente op een dieptepunt van 0,1 procent, maar verhoogt de inkoop van schuldpapier met 150 miljard pond (165 miljard euro) tot 875 miljard pond (970 miljard euro).

Andrew Bailey, de gouverneur van de Bank of England, zegt in de toelichting dat het verse geld moet vermijden dat de tweede golf de Britse economie zwaar kopje-onder duwt. In reactie op de tweede golf kruipen bedrijven en gezinnen weer in egelstelling en houden ze de vinger op de knip.

'Er zijn tekenen dat de gezinsconsumptie verzwakt, afgaand op verschillende real-time indicatoren', zegt Bailey in een toelichting. 'Daarnaast tonen ook de bedrijven zich niet geneigd om veel te investeren.'

Bailey verwacht een krimp van de economie in het vierde kwartaal. Een 'doublediprecessie'na het zomerse herstel in het interbellum tussen twee Covid-19-golven. De eerste pandemiegolf flitste de economie 17 jaar terug in de tijd.

De gouverneur verwijst als extra risicofactor naar de Britse exit uit de Europese Unie op 1 januari, een echtscheiding die nog steeds niet geregeld is. Met de opkoop van schulden stopt de Bank of England de overheid onrechtstreeks geld toe. Tijdens de acute fase van de crisis financierde de Bank of England ook veel forser rechtstreeks Her Majesty's Treasury.

De Britse schatkist nam tijdens de lockdown via tijdelijke werkloosheid - 'furlough scheme' in het jargon van de Britse regering - een groot deel van de loonrol van de privésector over.

Die tijdelijke werkloosheid is bij het begin van de tweede lockdown weer ingevoerd, waardoor werknemers die thuis gezet zijn van de overheid 80 procent van hun loon doorbetaald krijgen. Steun die de Britse schatkist weer dieprood zal kleuren. Met de aankondiging van vandaag geeft de BoE Londen de boodschap dat de financiering van dat tekort verzekerd is.

Sinds de Federal Reserve met een legendarisch persbericht op 23 maart de totaaloorlog tegen de pandemie aankondigde, zijn de centrale banken alleen maar meer in overdrive gegaan met de stimulus om kapseizende economieën overeind te houden. Met bulkinkopen van bedrijfs- en overheidsschulden en onbeperkte kredieten aan de banksector.