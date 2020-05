Bankaandelen lijden het meest onder coronavirus

De bankaandelen zijn woensdag kop van Jut op de Europese beurzen. Voorbeurs waarschuwde ABN AMRO voor een miljardenafschrijving op kredieten.

De Europese beurzen noteren woensdag steg verlies. In Brussel is het verlies voor de Bel20 met 2,2 procent nog wat meer uitgesproken. Beleggers tobben over de economische vooruitzichten, nadat de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci dinsdag had gewaarschuwd voor een al te snelle heropening van de Amerikaanse economie.

Veteraanbelegger Stan Druckenmiller vindt in een gesprek met Bloomberg een V-vormig herstel een 'fantasie' en zegt dat de risico/rendementsverhouding voor aandelen nooit zo negatief was in zijn loopbaan.

De verhouding risico versus potentieel rendement was voor aandelen nooit zo negatief in mijn carrière. Stanley Druckenmiller Beheerder hefboomfonds

Het groter dan gemiddelde verlies voor de Bel20 heeft te maken met de uitschuivers van ruim 3 procent voor de financiële zwaargewichten KBC en ING . De sector heeft het opnieuw lastig na slechter dan verwachte resultaten van zowel ABN AMRO als Commerzbank . Morgen publiceert KBC resultaten.

De banksector is de gebeten hond op de beurzen sinds de uitbraak van het coronavirus. Sinds de jaarpiek van 19 februari viel de Stoxx Bankenindex met 42 procent terug. Geen enkele sector doet slechter, zelfs toerisme (-40%) niet.

Uit de resultaten van ABN AMRO blijkt de voorzieningen voor slechte leningen pijlsnel de hoogte ingaan, mede door de zware crisis in de oliesector. Daar komt bovenop dat de beurscrisis allerhande gaten slaat in de marktenzaal. Bovenop de eerder aangekondigde problemen in de clearingafdeling is er nu ook een 'potentieel fraudegeval' in Singapore. Gezamenlijke factuur: 460 miljoen euro. Een factuur die ABN AMRO met gevoel voor eufemisme als 'ontgoochelend' omschrijft.

Daarnaast zorgt de massale monetaire stimulus door de centrale banken in een reactie op het coronavirus voor krimpende rentemarges.