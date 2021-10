Banken lonken naar beleggers met riantere uitkeringen

BNP Paribas onderzoekt scenario's om de aandeelhouders na een barre periode beter te vergoeden, melden diverse bronnen aan het persagentschap Bloomberg. De Franse bankreus zou vooral overwegen om haar pay-outratio - het percentage van de winst dat naar het dividend vloeit - op te trekken van 50 procent dit jaar naar 60 procent in 2022. 'Zelfs nog hogere percentages zijn mogelijk, maar een beslissing is nog niet gevallen', zei een anonieme maar hooggeplaatste bron bij de bank aan Bloomberg.

Remmen losgelaten

De financiële instellingen maken gretig gebruik van hun herwonnen vrijheid, al roept de regelgever nog op voorzichtig te zijn. De Franse banken Société Générale en Credit Agricole signaleerden al dat ze hun dividend optrekken, en ze kopen eigen aandelen in. In Nederland kondigde ING aan dat ze 3,6 miljard euro naar de aandeelhouders laat vloeien. Dat bedrag omvat ook de opgespaarde dividenden over 2019 en 2020. Begin deze maand ontvingen de aandeelhouders al 0,27 euro als restcoupon voor 2020 en een voorschot van 0,21 euro voor dit jaar. Van de 1,7 miljard die overblijft, kan een deel naar de inkoop van aandelen gaan, zei CEO Steven van Rijswijk. Concurrent ABN Amro keerde deze maand alsnog 0,68 euro per aandeel uit van de centen die het in 2019 zonder corona zou hebben betaald.