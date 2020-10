Banken strenger bij beoordeling kredietaanvragen

De banken van de eurozone hebben in het derde kwartaal de interne richtlijnen voor de goedkeuring van leningen aangescherpt. Dat blijkt uit de driemaandelijkse peiling van de ECB bij 143 banken.

De strengere houding heeft tot gevolg dat de voorwaarden van bankkredieten minder aantrekkelijk werden. De banken hebben voor bedrijfskredieten de rentemarge verhoogd, vooral voor risicovolle leningen. De rentemarge is het verschil tussen de rente die de bank aanrekent en de kostprijs van haar financiering. Ook de voorwaarden voor leningen aan gezinnen zijn aangepast.

Noodfinanciering

De vraag naar bedrijfskredieten en het beroep op kredietlijnen daalde omdat ondernemingen minder noodfinanciring nodig hadden. In het tweede kwartaal hadden bedrijven de vraag naar kortlopende financiering fors verhoogd.

De vraag naar hypothecaire kredieten nam toe. De ECB spreekt van een inhaalbeweging na de daling tijdens de lockdown in het tweede kwartaal. Ook de lage rente stimuleert de vraag naar woonkredieten.

De banken verwachten dat ze hun kredietbeleid in het vierde kwartaal verder zullen verstrakken. Ze zijn bezorgd over het economisch herstel en er bestaat onzekerheid over de verlenging van sommige steunmaatregelen van de regeringen. De vraag naar bedrijfskredieten zal volgens de banken opveren, maar de vraag naar woonkredieten zal terugvallen.