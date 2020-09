Banken voeren Europees beursherstel aan

Een Chinese motie van vertrouwen lokt koopjesjagers naar Europese banken, die vrijdag nog tot een diepterecord weggezakt waren.

De Europese beurzen krabbelen maandag na een tot nog toe moeilijke maand september wat overeind. De Euro Stoxx50 , de korf steraandelen uit de eurozone, en de Brusselse Bel20 boeken tot 2 procent winst.

Een belangrijke factor bij het herstel is een sector die al jaren met zijn grote gewicht in de belangrijkste Europese beursgraadmeters elk duurzaam Europese beursherstel in de weg staat: banken. De sector kreunt onder de lage rente, strenge toezichthouders, kwakkelende inkomsten en zware concurrentie van fintechspelers als Adyen.

Hoezeer beleggers elke strohalm in de sector aangrijpen, blijkt maandag. De Britse bankreus HSBC koerst tot 11 procent hoger, dankzij een motie van vertrouwen uit China. De Chinese groep Ping An, de belangrijkste aandeelhouder, heeft zijn belang recent verhoogd van 7,95 naar 8 procent. Bepaald geen enorme stijging, maar wel een opsteker in een klimaat waar beleggers de Brits-Aziatische bank als 'collateral damage' in een Chinees-Amerikaanse handelsoorlog zien.

-77% vele banken achteruit Wie begin 2000 in een korf Europese banken investeerde, verloor sindsdien dik driekwart van zijn inleg

Het bericht lokt bodemvissers in de hele banksector. 'Bodem' is hier wel van toepassing: Europese banken waren vrijdagavond op een diepterecord afgesloten (zie grafiek), een wanprestatie die ook de Bel20 meer dan 10 procent onder zijn piek van juli geduwd had.

Om een idee te geven: wie begin 2000 100 euro in de Europese bankenkorf stopte, houdt na twee decennia geduld nog 23 euro van die inleg over. Een belegging in een brede Europese aandelenkorf - de Stoxx600 - zou de schade tot 96 euro beperkt hebben. Wie zijn 100 euro 20 jaar geleden op Wall Street aan het werk zette heeft dankzij de boomende Big Tech nu exact 200 euro, rekening houdend met de dollarkoers.