Bankiers Deutsche Bank moeten minder reizen

Medewerkers van Deutsche Bank moeten tot eind dit jaar goed nadenken of een reis naar het buitenland echt wel noodzakelijk is.

Dat liet financieel directeur James von Moltke weten aan het personeel via een e-mail die het persagentschap Bloomberg kon inkijken. Nog volgens de CFO is de maatregel nodig om de beoogde kostenbesparingen te behalen. Deutsche Bank geeft geen commentaar.

Sinds het aantreden van de nieuwe CEO Christian Sewing zit Deutsche Bank in een grote kostenbesparingsmodus. Bloomberg maakte eerder al melding over het afschaffen van treintickets in eerste klas en het weghalen van de dagelijkse fruitmanden voor het personeel.