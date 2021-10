'Barbaren aan de poort' geven fakkel door

De krasse zeventigers Henry Kravis en George Roberts ruilen de functie van co-CEO in voor die van co-voorzitter bij de private-equitygroep KKR.

Henry Kravis en George Roberts dragen het CEO-schap van hun private-equitygroep KKR over aan Joe Bae en Scott Nuttall. Dat meldden ze maandag in een persbericht. De 77-jarige Kravis en de 78-jarige Roberts worden co-voorzitter.

Bae en Nuttall zijn al sinds 2017 hun gedoodverfde opvolgers. Zij werden in 2017 benoemd tot 'co-president', wat hen in stelling bracht om de touwtjes van de neven over te nemen. Bae en Nuttal gingen beiden in 1996 aan de slag bij KKR.

KKR, voluit Kohlberg Kravis Roberts, geldt als de pionier van de met schulden gefinancierde bedrijfsovername. Het was Jerome Kohlberg (overleden in 2015) die Kravis en Roberts aantrok. De doorbraak van KKR kwam er nadat Kohlberg de fakkel in 1987 aan Kravis doorgaf.

Kravis en Roberts werden wereldberoemd met het boek 'Barbarians at the Gate'. Dat boek gaat over de overnamestrijd in 1988 rond de tabaksreus RJR Nabisco voor een recordbedrag van 25 miljard dollar. Kravis en Roberts trokken aan het langste eind, maar de deal was financieel een fiasco. De overnameprijs lag veel te hoog.