Barbecue-icoon mikt op beurswaarde van 8 miljard

De aandelen van Weber kosten tussen 15 à 17 dollar op de New York Stock Exchange.

De Amerikaanse producent van barbecues en allerlei accessoires daarvoor trekt tegen 15 à 17 dollar per aandeel naar de beurs. Weber wil 46,9 miljoen aandelen aan de man brengen. Aan de bovenkant van de prijsvork geeft dat een waardering van 8 miljard dollar. De operatie heeft een omvang van 797 miljoen dollar. Met dat verse geld wil Weber onder meer de schulden afbetalen.

Het 70 jaar oude bedrijf is winstgevend, wat niet van elke beursnieuwkomer kan worden gezegd. Weber realiseerde in het boekjaar dat eindigde eind september 2020 een omzet van 1,53 miljard dollar en een winst van 88,9 miljoen dollar. De cijfers zijn terug te vinden in het prospectus.

Corona

Weber profiteerde volop van de uitbraak van corona. De lockdowns deed mensen investeren in huishoudspullen, waaronder Weber-barbecues die tot enkele duizenden euro's kunnen kosten. In de zes maanden tussen oktober 2020 en maart 2021 steeg de omzet met 62 procent tot 963 miljoen dollar en was er een nettowinst van 74 miljoen dollar.

Weber meldt in de risicofactoren van het prospectus dat de groei van het coronatijdperk mogelijk niet houdbaar is. 'Toch geloven we dat we in een groeimarkt zitten. Uit een wereldwijde rondvraag blijkt dat barbecueliefhebbers zinnens zijn om na corona evenveel of meer te barbecueën dan ervoor', meldt Weber in het prospectus.