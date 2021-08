Barclays: 'Beleggers schatten Cofinimmo niet naar waarde'

Het beurshuis switcht na een 'diepe duik' in de Brusselse kantorenmarkt het aandeel Cofinimmo van de verkoop- naar de kooplijst.

'We snappen niet goed waarom het aandeel dit jaar met een winst van 13 procent bij de 19 procent rendement voor de Europese vastgoedsector achterblijft'. Het is best een frappante quote van een beurshuis, Barclays, dat tot gisteren het aandeel in kwestie, Cofinimmo , adviseerde te verkopen.

Barclays verhoogt donderdag in één trek het advies van 'verkopen' naar 'kopen', het koersdoel maakt een tijgersprong van 108 naar 148 euro. De belangrijkste reden voor de 'Saulus op weg naar Damascus'-bekering was de diepe duik die analiste Céline Nuynh deed in de Brusselse kantorenmarkt.

Het aanbod op de Brusselse kantorenmarkt is sinds 2012 met 4 procent gekrompen Céline Nuynh Barclays-analiste

Op basis van die duik is ze een heel stuk optimistischer geworden over de Brusselse kantoren van Cofinimmo, nog altijd goed voor 26 procent van de portefeuille. Dat klinkt verrassend, gezien de sombere visie die beleggers al jaren over de sector koesteren. Befimmo , een aandeel dat Barclays niet volgt, noteert zelfs tegen een korting van 40 procent op de netto-actiefwaarde.

Nuynh: 'We beschouwen de Brusselse kantorenmarkt als beter beschermd tegen de impact van telewerken dan andere, gelet op het hogere huurrendement (en navenant lagere verkoopprijzen, red.) waarmee gestart wordt en huren die historisch gezien goed stand houden in een neerwaartse cyclus. Belgische vastgoedgroepen moet elk kwartaal hun portefeuille toetsen aan de markwaarde en zowel Cofinimmo als Befimmo rapporteren sinds de start van de pandemie een stabiele waarde'.

De analiste wijst op een belangrijke beschermingsfactor voor de Brusselse kantoren: een aanbod dat eigenlijk al een voorschot heeft genomen op telewerken. 'Het is interessant te noteren dat terwijl de meeste Europese kantorenmarkten sinds 2012 inspelend op de vraag het aanbod verhoogd hebben, die in Brussel met 4 procent gekrompen is. Dit vooral door de kantoren in de rand (-28%) en de Louizabuurt (-8%).' Veel kantoren zijn omgeturnd in woningen: alleen al in 2020 173.000 m², goed voor 1,5 procent van de totale kantooroppervlakte.

'Brussel is voor huur ook de minst cyclische markt van Europa', becijfert Nuynh, de data van drie vorige crisissen - vroege jaren '90, dotcom en subprime - analyserend. In Brussel daalden de huren gemiddeld 11 procent. Milaan (-21%), Frankfurt (-24%) en Parijs (-25%) scoren een stuk slechter, maar zeker de kantorenmarkten in Londen (-38%) en Madrid (-43%) zijn niet voor hartlijders.

Het is iet of wat verrassend dat de Barclays-analiste zo diep op de kantoren van Cofinimmo inzoomt, want de focus van analisten én Cofinimmo zelf gaat al enkele jaren naar zorgvastgoed. En dat is meteen een tweede reden voor het koopadvies: Nuynh merkt op dat Cofinimmo tegen eind dit jaar van plan is de kantoren te verzelfstandigen, wat de weg opent voor externe investeerders.

'Zo'n transactie zal automatisch en mathematisch het belang van zorg in de portefeuille verhogen, al zal het even duren voor fiscaal gezien zorg meer dan 60 procent vertegenwoordigt', schrijft Nuynh nog. Ze vermoedt dat beleggers pas vanaf 2023, over boekjaar 2022 dus, van 15 in plaats van 30 procent roerende voorheffing en dus hogere nettodividenden zullen genieten.