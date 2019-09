Basic-Fit supertip op VFB-Dag van de Tips

Circa 1.250 beleggers zakten zaterdag af naar ICC Gent voor de jaarlijkse VFB-Dag van de Tips. Basic-Fit kwam drie keer voor op de favorietenlijstjes.

De Belgen zien hun collectief spaarpotje op spaarboekjes tegen de huidige inflatieniveaus jaarlijks met 5 miljard euro verdampen, bracht voorzitter Sven Sterckx van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) in zijn openingsspeech in herinnering. Sterckx hield dus een stevig pleidooi voor aandelen, maar wel gespreid over meerdere bedrijven en vooral met de blik op de lange termijn.

Daarmee was de voorzet gegeven voor een lange waslijst aan kooptips van beurshuizen, banken, beursbladen en - voor het eerst - beleggingsclubs.

Basic-Fit

De Nederlandse fitnessketen Basic-Fit kwam op drie lijstjes voor, die van Kepler, Nagelmackers en KBC. 'Dit is een lange termijn groeiverhaal dankzij de continue opening van nieuwe fitnessclubs', zei Nagelmackers-fondsbeheerder Rik Dhoest. 'Dit zorgt voor een sterke cashflowgeneratie. Tussen 2018 en 2023 zien we de ebitda jaarlijks stijgen tussen 19 en 25 procent.' Tom Simonts (KBC) sprak over internationale fitness-disruptie. 'De sterke groei gaat gepaard met stijgende marges.' Gisteren maakte Basic-Fit nog forse expansieplannen bekend in België. Basic-Fit verleidt klanten met zijn lage prijzen.

Basic-Fit staat voor internationale fitness-disruptie. Tom Simonts KBC Securities

Vastgoed

Werner Wuyts van Dierickx Leys koos met Cofinimmo voor vastgoed. 'In een onstabiele economische omgeving heb je met Cofinimmo stabiele inkomsten.' Hij wees ook op een potentieel hoger nettodividend in de toekomst. Als Cofinimmo het belang van zorgvastgoed nog wat optrekt richting 60 procent, daalt immers de roerende voorheffing op het dividend van 30 naar 15 procent. Dat is nu al het geval bij Aedifica en Care Property Invest.

Ook Marc Leyder van Van Lanschot bracht een vastgoedtip mee: Unibail-Rodamco-Westfield . 'Dit is van de grootste vastgoedgroepen ter wereld, goed voor een portefeuille van 65 miljard euro. En dat bestaat voor 86 procent uit winkelcentra.' Leyder wees erop dat winkelvastgoed op de beurs onbemind is geworden, en dus ook goedkoop. 'Maar vermits de omzet van de huurders met 4,9 procent de hoogte inging in de eerste jaarhelft, wijst dit op een hoge kwaliteit van de portefeuille.'

Dirk Peeters van Leleux AB schoof het Finse Nokia naar voor, als een manier om in te zetten op de komst van 5G, waarvan de uitrol in de VS en Zuid-Korea al begonnen is. 'Dit is een turn-around verhaal.' Peeters wees ook op de aantrekkelijke waardering zoals een brutodividendrendement van 4,7 procent.

Beursbladen

Danny Reweghs van Inside Beleggen gaf met Balta een tegendraadse tip. 'Dit is het meest gehate aandeel op Euronext Brussel.' Reweghs merkte op dat de omzet al hersteld is, en dat een verbeteringsprogramma ook tot een herstel van de marges moet leiden. Tegen 0,4 keer de boekwaarde noemt Reweghs Balta 'extreem laag gewaardeerd'.

Balta is het meest gehate aandeel op Euronext Brussel. Danny Reweghs Hoofdredacteur Inside Beleggen

Bart Goemaere van Beurstips noemde Resilux een overnamekandidaat. De producent van petpreforms is geschikt voor de 'hongerige private-equitygroepen'. De groep heeft de voorbije jaren fors geïnvesteerd zoals in een nieuwe fabriek in Roemenië en een nieuwe recyclagefabriek in Zwitserland. 'Na het zaaien, komt het oogsten', aldus Goemaere. Eind 2020 ziet hij een schuldenvrij Resilux.

Lieven Willems van de nieuwe nieuwsbrief Beurskompas startte met de Franse oliegroep Total als tip. 'Al 35 jaar is het dividend gelijk of stijgend, momenteel goed voor een brutodividendrendement van 5,3 procent.' Willems wijst erop dat Total volop inzet op de energie van de toekomst, zoals wind, zon en waterstof.

Beleggingsclubs