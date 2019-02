Bedrijf achter Winamp komt naar Brusselse beurs

Het Belgische bedrijf AudioValley noteert vanaf woensdag op Euronext Brussel. De beursgang gaat niet gepaard met het ophalen van vers geld. De groep heeft de komende maanden nochtans geld nodig.

Euronext Brussel verwelkomt woensdag een nieuwkomer: AudioValley (ex-Radionomie) , een bedrijf dat sinds 24 juli al noteert op Euronext Parijs. Het gaat dus om een tweede notering.

AudioValley is een digitale audiospecialist die in 2003 werd opgericht door Alexandre Saboundjan. Hoewel de groep koos voor een notering in Parijs, ligt de maatschappelijke zetel van AudioValley wel degelijk in België. AudioValley is actief in internetradio, muzieklicentiëring en digitale audioreclame via de merken Radionomy, Shoutcast, Targetspot en Winamp.

Directe notering

'Met de dubbele notering willen we de band met Belgische investeerders versterken en profiteren van onze bekendheid in België', legt de oprichter en gedelegeerd bestuurder Saboundjan uit. AudioValley trekt naar de Brusselse beurs via een zogeheten directe notering, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

AudioValley haalt dus geen vers geld op, hoewel het bedrijf dat kan gebruiken. In het maandag verschenen jaarverslag geeft de onderneming aan dat ze 'de komende twaalf maanden niet in staat is om aan haar schuldverplichtingen te voldoen.' De groep zegt dat ze over die periode 5,5 miljoen euro nodig heeft.

AudioValley heeft schulden bij zijn vroegere hoofdaandeelhouder, de Franse mediagroep Vivendi. Die kocht in 2015 een belang van 64,5 procent voor 24 miljoen euro. In augustus 2017 kocht Alexandre Saboundjian de aandelen van Vivendi terug voor een geheim bedrag.

'Optimistisch'

Ondanks de financiële perikelen blijft de Belgische groep optimistisch over haar activiteiten. In 2018 realiseerde het bedrijf een geconsolideerde omzet van 24,6 miljoen euro (+22,9%), ongeveer in lijn met zijn prognoses. En tegen 2020 moet de omzet opnieuw verdubbeld zijn, in de hoop de kaap van 50 miljoen te bereiken. Voor dit jaar mikt AudioValley op een omzetstijging van meer dan 35 procent.