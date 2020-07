Bedrijfsschulden stijgen met twee vijfde in vijf jaar

De wereldwijde bedrijfsschulden zijn sinds 2014 met twee vijfde gestegen tot ruim 8.300 miljard dollar. Door de coronacrisis komt daar dit jaar een recordbedrag van 1.000 miljard dollar bij, voorspelt Janus Henderson.

Vorig jaar maakten de bedrijven in de Corporate Debt Index van vermogensbeheerder Janus Henderson voor 625 miljard dollar nieuwe nettoschulden (schulden minus cash), waardoor de schuldenberg met 8 procent klom naar 8.325 miljard dollar. Dat is de grootste stijging in de jongste vijf jaar (zie bovenste grafiek).

Bedrijven profiteerden van de historisch lage rente om via schulden overnames te financieren, eigen aandelen in te kopen en dividenden te betalen.

De VS springen eruit en zijn goed voor bijna de helft van de totale bedrijfsschulden, en dat is dan nog rekening houdend met de 1,5 miljard dollar cash die op de balansen van vooral grote techbedrijven geparkeerd staat. In geen enkele andere regio stegen de bedrijfsschulden vorig jaar sneller dan in de VS (zie onderste grafiek).

Monsterovernames

Amerikanen hebben cultureel minder moeite met schulden, die ze veel meer dan andere landen inzetten voor de inkoop van eigen aandelen door bedrijven, merkt Janus Henderson op.

Amerikaanse bedrijven kochten voor 710 miljard dollar eigen aandelen, waarbij de helft van dat bedrag gefinancierd werd door schulden. Ze deden ook monsterovernames, zoals de 74 miljard dollar die farmabedrijf Bristol Myers Squibb neertelde voor Celgene. Niet toevallig behoorde farma tot de sectoren met de snelst groeiende schulden.

In de top tien van bedrijven met het meeste schulden valt de sterke vertegenwoordiging van Duitse autofabrikanten op, al komt dat deels door hun financieringsarmen. Volkswagen is de koploper met 192 miljard dollar nettoschulden, gevolgd door de telecomgroep AT&T en de autobouwer Daimler. AB InBev staat op nummer 10, in 2016 was de bierreus nog nummer 5.

Houdbaarheid

De houdbaarheid van de bedrijfsschulden is erop achteruitgegaan. De schuldgraad (schuld tegenover eigen vermogen) bedroeg eind 2019 59 procent, het hoogste percentage sinds 2014. De twee extreme sectoren zijn nutsbedrijven (120%) en technologiebedrijven (8%). Ook de mate waarin rentelasten gedekt worden door de bedrijfswinst (ebit) is verslechterd.