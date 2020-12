Bedrijven communiceren anders nu machines meeluisteren

Beursgenoteerde bedrijven en hun managers hebben hun communicatie aangepast nu computergestuurde algoritmes almaar vaker hun woorden en intonatie analyseren om er beleggingsbeslissingen op te baseren.

Zijn CEO’s in staat de taalcomputers van professionele beleggers te misleiden? Dat is de vraag in een nieuwe onderzoekspaper met als titel ‘How to Talk When a Machine Is Listening: Corporate Disclosure in the Age of AI’.

De onderzoekers - een viertal dat werkzaam is aan diverse Amerikaanse universiteiten - vertrekken vanuit de vaststelling dat de financiële informatie die bedrijven bekendmaken via kwartaalrapporten of conferencecalls met analisten in toenemende mate door computers op een weegschaal gelegd wordt. Dankzij de opmars van artificiële intelligentie zit ‘natural language processing’ enorm in de lift. Daarbij leren computers zichzelf om een verborgen betekenis te zoeken in ons taalgebruik, bijvoorbeeld door de oren te spitsen voor woorden die onzekerheid maskeren.

165 miljoen downloads Machines downloadden in 2016 in de VS 165 miljoen kwartaal- en jaarrapporten.

De financiële wereld omarmt enthousiast de mogelijkheden van artificiële intelligentie, getuige de snelle opmars van beleggingsfondsen die door algoritmes aangestuurd worden. Om de machines te voeden zijn data nodig, en de cijfers daarover zijn sprekend. Terwijl machines in 2003 zo’n 360.000 kwartaal- en jaarrapporten downloadden in de VS, is dat aantal gestegen tot 165 miljoen in 2016. Machines nemen al bijna 80 procent van de downloads voor hun rekening.

Aanpassen

Beursgenoteerde bedrijven zijn zich daarvan bewust, zeggen de auteurs. ‘Meer en meer bedrijven beseffen dat het doelpubliek van hun communicatie niet alleen menselijke analisten en beleggers zijn. Een aanzienlijk deel van de aandelenaankopen en -verkopen wordt gestuurd door de aanbevelingen van robots en algoritmes’, schrijven ze. Met als logische conclusie dat ‘bedrijven die het gewenste effect met hun communicatie ambiëren’ hun manier van praten moeten ‘aanpassen’.

En dat doen ze ook. De onderzoekers maakten handig gebruik van de publicatie van een invloedrijk onderzoek in 2011. Dat slaagde erin om specifieke woorden die in een financiële context gebruikt worden te linken aan sentimenten zoals ‘negatief’, ‘positief’ of ‘onzekerheid’ en op basis daarvan voorspellingen te doen voor het aandeel. De gepubliceerde lijst met woorden werd daarop een populair trainingsinstrument voor beleggingsalgoritmes die op taal focussen. Wat blijkt nu? Bedrijven die naar verwachting meer door machines opgevolgd worden, gebruiken sinds 2011 minder de woorden met een negatieve connotatie in hun communicatie.

Toon

Bovendien letten managers ook meer op hun toon nu computers er steeds beter in slagen daar betekenis aan te geven. Managers van bedrijven met meer verwachte machinedownloads etaleren meer positiviteit en opwinding in hun stem. ‘Dat ligt in lijn met het anekdotische bewijs dat managers in toenemende mate professionele coaching zoeken voor hun vocale performantie als aanvulling op de cijfermatige performantie’, aldus de onderzoekers.

Managers zoeken in toenemende mate professionele coaching voor hun vocale performantie als aanvulling op de cijfermatige performantie.