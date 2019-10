Bedrijven keren steeds sneller dividend uit

De buurlanden tellen meer bedrijven die net als Euronav kwartaaldividenden uitkeren. In de VS keren sommige bedrijven elke maand cash uit.

Het gros van de Belgische beursgenoteerde bedrijven keert klassiek één keer per jaar een dividend uit, enkele maanden na de afsluiting van het boekjaar. Bijgevolg gebeuren de meeste Belgische uitkeringen in april, mei en juni. De voorbije jaren is er een trend om tussentijds al cash door te schuiven naar de rekening van de aandeelhouder.

Een tiental Belgische bedrijven keert twee keer per jaar een dividend uit, in de vorm van een interim- en een slotdividend. Het gaat doorgaans om grote Bel20-bedrijven als AB InBev, Bpost, Proximus, KBC, Solvay en Umicore. Ook op de brede markt zijn er halfjaarlijkse betalers, zoals Befimmo, EVS en Euronav.

Die laatste schakelt vanaf 2020 over naar kwartaaldividenden. Euronav volgt daarmee het voorbeeld van de Nederlandse multinationals Shell en Unilever, de Luxemburgse roestvrijstaalmaker Aperam en de Franse oliegroep Total.

Door het nulrentebeleid van de centrale bankiers kunnen renteniers niet meer bij obligaties terecht.

Het kwartaaldividend is de standaardpraktijk bij Amerikaanse bedrijven. Wie belegt in bedrijven als Coca-Cola, Microsoft of Johnson & Johnson krijgt elke drie maanden een dividend op de rekening.

Elke vier weken een dividend

Maar voor sommige Amerikaanse bedrijven is die dividendfrequentie nog te laag, vooral dan in het vastgoedsegment. De vastgoedverhuurder Realty Income betaalt al 592 maanden of 49 jaar elke vier weken een dividend. Maandelijks verhuist 6 miljard van het bedrijf naar de rekening van de aandeelhouder. Het noemt zich dan ook 'The Monthly Dividend Company'. 'Door maandelijks uit te keren zijn we verplicht zeer gedisciplineerd te werk te gaan', zegt Realty Income. Ook de Canadese vastgoedgroep H&R Real Estate keert maandelijks een dividend uit.

In Europa zijn maanduitkeringen niet gangbaar, met uitzondering van sommige beursgenoteerde beleggingsfondsen (trackers).