Bedrijven lanceren stortvloed aan nieuwe obligaties

'We zien een stortvloed aan obligatie-uitgiften sinds de Europese obligatiemarkt vorige week is teruggekomen uit vakantie’, zegt Bert Lemmens, obligatiespecialist van Belfius. Patrick Wuytens van ING sluit zich daarbij aan. ‘We beleven een van de drukste weken van het jaar.’

Niet-financiële ondernemingen hebben de jongste twee weken voor 17,8 miljard obligaties met een kwaliteitstrating uitgegeven op de Europese obligatiemarkt. In dezelfde periode van 2018 leenden ze slechts 12,3 miljard euro en in 2016 en 2017 was dat nog veel minder, blijkt uit cijfers van Informa Global Markets.