'Begrotingsimpuls gaat monetaire impuls vervangen'

Tegendraads over banken

Pimco is positief over banken, een sector die weinig populair is onder beleggers. 'Banken zijn een stuk veiliger dan in 2008 en 2009. Ze hebben een gezondere balans en zijn meer liquide', klinkt het bij de obligatiebelegger. Bij Britse banken krijgt u nog wat korting vanwege het brexitrisico. 'Zelfs bij een harde brexit zijn de banken sterk genoeg. Een bank als Lloyds gaat echt niet failliet.'



Liever obligaties in de VS dan in Europa

De rentes op Europese staatsobligaties zijn al sterk gedaald, maar de rente op staatspapier uit de VS heeft nog ruimte om verder te dalen. 'Daarom kan de prijs van Amerikaanse staatsobligaties nog ferm oplopen wanneer een van de negatieve risico’s voor de economische groei zich materialiseert.'



Dividendaandelen boven op de beurs

Volgens Pimco schat de markt de bedrijfswinsten te hoog in. 'Analisten gaan voor 2020 uit van een winstgroei van 10 procent. Wij denken dat bedrijven deze verwachtingen niet kunnen invullen', zegt Pimco. De obligatiebelegger moet eerst een verbetering zien in de economische situatie voordat het de aandelenkoersen verder ziet stijgen. Om die reden zit Pimco minder dan normaal in aandelen. Bij een recessie gaat Pimco uit van een koersdaling van om en nabij de 20 procent. De gigant heeft een boontje voor dividendaandelen.