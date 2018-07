Bekaert is alle 'Taylor-winst' kwijt

Begin 2017 was Matthew Taylor de meest gevierde Bel20-CEO. Anderhalf jaar later zit Bekaert niet eens meer in de Bel20 en is de CEO alle krediet kwijt.

Met de zware koersval na de stevige winstwaarschuwing deze ochtend is het aandeel Bekaert weer op het laagste peil sinds midden 2013 aanbeland. In september 2013 trad ook de nieuwe CEO Matthew Taylor aan.

Initieel tot groot enthousiasme van beleggers ('Bekaert zingt de Matthewspassie', titelden we twee jaar geleden met Pasen), die brood zagen in het fitnessprogramma voor alle fabrieken van de groep die Taylor doorvoerde.

Begin 2017 was 'Peak Taylor' en zag de toestand er voor de staaltechnologiegroep helemaal anders uit. De CEO legde over boekjaar 2016 een verbluffende winstmarge van 8,2 procent neer - 2 procentpunt meer dan over 2015 - en koppelde daar de belofte aan om over de volgende vijf naar 10 procent marge te gaan.

Schermvullende weergave

Een boude belofte, maar het parcours sindsdien gaat door een mix van dure grondstoffenprijzen, tegenzittende valutakoersen en een imploderende zaagdraadafdeling sterk de andere richting uit. In 2017 begon het geloof in die ambitie bij analisten al ernstig te wankelen, van dat geloof blijft nu weinig of niets meer over.

Klik hier als de grafiek niet zichtbaar is.

De koers is op anderhalf jaar tijd ruim gehalveerd, waardoor de staaltechnologiegroep ook nog eens haar Bel20-zitje verloor.