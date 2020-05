Bekaert stelt dividend tot november uit

De staaldraadgroep hamstert in volle covid-19 crisis cash door kredietlijnen op te nemen en door het dividend en terugbetaling van een Europese lening over de zomer te tillen.

Met China en een autosector in zelden geziene crisis als belangrijke afnemers van zijn producten, is het logisch dat Bekaert in het eerste kwartaal midscheeps getroffen is door de covid-19 crisis. De kwartaalomzet tuimelde 11 procent naar 977 miljoen euro, nog iets sterker dan de krimp met 9 procent die beurshuis KBC Securities verwachtte.

De grootste impact was er voor de grootste omzetdraaier, Rubberversterking. Die levert staaldraad om banden te versterken. Daar kwam de krimp uit op 17 procent. 'Binnenlandse Chinese markten herstelden in maart 2020, terwijl de exportgerichte Chinese bandenfabrikanten sindsdien te kampen kregen met een lage vraag in de rest van de wereld', vat de staaltechnologiegroep de toestand samen.

De omvang van de impact van de pandemie is duidelijk geworden, de duur is hoogst onzeker. We hebben daarom geen zicht op de volledige jaarimpact Bekaert

Bekaert wijst er op dat de autoproductie met een kwart is gedaald, terwijl er door de lockdown en thuiswerk ook veel minder wegwerkeer is. Het resultaat zijn grootschalige fabriekssluitingen in de bandensector.

Een outlook voor 2020 geeft Bekaert niet. Maar dit kwartaal zal beroerd zijn. 'We verwachten dat de omzet in het tweede kwartaal aanzienlijk zal zakken in verschillende sectoren die relevant zijn voor ons', luidt het. 'De omvang van de impact van de pandemie is duidelijk geworden, de duur ervan is hoogst onzeker. We hebben daarom geen zicht op de volledige jaarimpact'.

De staaltechnologiegroep zegt gewapend te zijn voor de crisis. De schulden zijn stabiel tegenover eind 2019 en belopen goed 2 keer de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) en Bekaert heeft een cashbuffer van 750 miljoen aangelegd, door een kredietlijn volledig op te nemen.

Cash is king

Bekaert hamstert zelf ook cash. Het (sowieso al gehalveerde) dividend wordt niet in mei paar pas in november uitgekeerd, wat 21 miljoen euro cash in huis houdt. De groep zegt ook de terugbetaling van een lening van de Europese Investeringsbank van 75 miljoen euro pas eind 2020 terug

96 Cashbuffer Bekaert houdt bijna 100 miljoen euro cash voorlopig in huis door zowel het dividend als de aflossing van een EIB-lening tot eind 2020 uit te stellen

Als we stevig in de doos eufemisme mogen grabbelen, kunnen we 2020 voor de groep als 'bewogen' omschrijven. Eerst begin maart relatief geruststellende jaarcijfers over 2019. Goed een week later kondigde CEO Matthew Taylor verrassend zijn exit aan. Hij verliet gisteren Bekaert en wordt ad interim opgevolgd door de Oostenrijker Oswald Schmid. Nieuws over de opvolging is er nog niet.