Bekaert trekt streep onder Chinese diamantdraad

De staaltechnologiegroep staakt geruisloos met de productie van wat tien jaar geleden het goudhaantje was: zaagdraad om zonnepanelen te snijden.

Het is een korte mededeling die wat verborgen staat op de webstek van Bekaert : de staaltechnologiegroep stopt in het Chinese Jiangyin per direct met de productie van met diamant gecoate zaagdraad, die gebruik wordt om zonnepanelen op maat te snijden. 'De concurrentiële omgeving is er één van aanhoudend forse prijsdruk', klinkt het. De productie van kerndraad, die naast zonnepanelen onder meer toepassingen heeft in de chipsector, gaat wel door .

Een enorme impact heeft de beslissing niet. ING-analist Stijn Demeester merkt op dat de activiteit door de zware concurrentie met Chinese rivalen in het beste geval break-even draaide. Kempen-analist Emmanuel Carlier stipt aan dat Bekaert vanaf 2021 jaarlijks zo'n 5 miljoen kosten zal uitsparen.

Veel groter is de symboolwaarde: exact tien jaar geleden was Chinese zaagdraad zowat de belangrijkste winstmotor van de groep, die winstmarges en beurskoers tot recordhoogtes joeg. Een jaar later stortte de markt door de opkomst van goedkope Chinese concurrentie in, wat toenmalig CEO Bert De Graeve tot een pijnlijke herstructurering noopte.

De opvolger van Bert De Graeve, Matthew Taylor, moest tot overmaat van ramp in 2017 erkennen dat Bekaert als marktleider voorbijgestoken was door Japanse rivalen die een efficiëntere zaagdraad ontwikkeld hadden. Taylors boodschap begin 2018 dat Zwevegem 'een doorbraak' had geforceerd bij de ontwikkeling van een alternatief zorgde even voor een opluchtingsrally bij het aandeel, maar bleek voorbarig.