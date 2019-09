Bel20 gaat door de bank genomen hoger

Het is een zeldzaamheid in 2019: een prima beursweek voor de Europese banken. Goed nieuws voor de Bel20, waar KBC en ING dik een vijfde van de marsrichting dicteren.

De financiële zwaargewichten in de beursbarometer waren eerder deze week al gestegen, in de hoop dat de Europese Centrale Bank de impact van de strafrente voor overtollige cash - die de sector jaarlijks 7,5 miljard euro kost - zou milderen. Dat gebeurde gisteren ook: er komt, net als in Japan, een 'getrapt' systeem waarbij banken op een deel van hun overtollige cash die ze 's nachts in Frankfurt parkeren geen strafrente moeten betalen.