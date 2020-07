Bel20 geniet mee van de 'met alle Chinezen'-rally

Kijk mama, zonder Wall Street! Als Wall Street even verstek geeft als inspiratiebron voor Belgische beleggers, is er altijd nog China.

De beursrally gaat crescendo. En dit keer niet met Wall Street - dat net weer op gang schiet na een verlengd weekend - als cheerleader, maar wel China. Daar tikten de beurzen na een spurtje van 5 procent op het hoogste peil sinds 2015 af.

De Europese beurzen doen het slechts iets gezapiger dan China, maar ook hier wint de rally vaart. De Bel20 klimt 1,6 procent naar 3.448 punten.

Opnieuw zijn het de grootbanken KBC en ING - die samen ruim een vijfde van de marsrichting van de Bel20 dicteren - die de kop trekken. Beleggers durven de zwaar afgestrafte branche weer oppikken. Ten eerste omdat de snelle heropening van de Europese economie de hoop voedt dat de factuur voor probleemkredieten beheersbaar blijft. Ten tweede omdat de Europese Centrale Bank eind vorige week een extra ruggensteun gaf, door met een vette knipoog aan te geven fusies in de sector welwillend te zullen beoordelen.

Sofina noteert stabiel op 240 euro. De voorbije vijfdaagse was een wonderweek voor de discrete spilholding van de familie Boël. De kassa rinkelde twee keer. Uber aast op Postmates, een maaltijdkoerier waar Sofina de jongste jaren een stevig belang in opbouwde. Een deal die dit weekend beklonken werd. Twee: de Indiase leerapp Byju’s, waar Sofina 8,6 procent van de aandelen controleert, kreeg bij de jongste financieringsronde een waarde van dik 10 miljard dollar opgeplakt.

Het resultaat is intussen dat Sofina - dat jaren een hardnekkig hoge korting op de intrinsieke waarde noteerde - nu tegen een premie op de jongst gepubliceerde boekwaarde van 223 euro noteert. Later deze maand publiceert Sofina een verse nieuwsbrief, mét update van de netto-actiefwaarde.

Een opvallende daler bij de Belgische aandelen - zij het eentje dat in Parijs noteert - is X-Fab De chipbakker liet maandagochtend weten het slachtoffer geweest te zijn van een cyberaandeel, de financiële impact is voorlopig nog niet in te schatten. Het aandeel duikt 7,5 procent lager naar 2,85 euro.

Bij de stijgers noteert Mithra , met een plus van 3 procent naar 19,12 euro. KBC Securities grijpt een Frans-Pools-Britse licentiedeal voor de anticonceptiering Myring aan om het koopadvies en koersdoel van 33,50 euro in herinnering te brengen. Myring is maar een klein deeltje van de 'som-van-de-delenanalyse' van analiste Sandra Cauwenberghs, namelijk 0,6 euro.

Dé grote brok is de anticonceptiepil Estelle met 23 euro per aandeel. De aanvraag voor Estelle is ingediend in zowel de Verenigde Staten als Europa. Commerciële lancering zou na verhoopt groen licht in de loop van 2021 moeten volgen, via partner Mayne Pharma op de Amerikaanse en partner Gedeon Richter op de Europese markt. Estelle is een nieuwe pil op basis van het natuurlijke oestrogeen E4.