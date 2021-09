Bel20 geniet van dubbele shot pastis

De Bel20 hervat op de eerste dag van september de zomerse rally. Met een scheut Franse savoir-vivre, die GBL én AB InBev een welgekomen boost geeft.

De Bel20 schakelt net als de Europese collega's de zomerrally een versnelling hoger, met een winst van 0,6 procent tot 4.334 punten. De kleine flauwte op dinsdag is alweer vergeten. Toen begonnen beleggers door de oplopende inflatie in de eurozone en een brommende Oostenrijkse centraal bankier te vrezen voor een sneller dan verwachte stimulusexit van de Europese Centrale Bank (ECB).

Die vrees acht Chiara Zangarelli, Europese hoofdeconome bij het beurshuis Nomura, sterk overtrokken. 'De onderliggende inflatie blijft volgens zo goed alle indicatoren te laag. Philip Lane, de hoofdeconoom van de ECB, onderstreepte onlangs dat op dit ogenblik geen teken is dat de opstoot van inflatie zich in hogere looneisen vertaalt. En dus zal de ECB slechts heel geleidelijk haar stimulus laten uitdoven.'

Zangarelli blijft er wel van overtuigd dat de ECB haar extra pandemische stimulus - de lettersoep PEPP - vanaf september zal verminderen en in de lente van 2022 zal uitdoven. Dat lijkt vrij logisch, nu heel wat bedrijven aangeven dat de pandemie stilaan verteerd is. De Franse sterkedrankenproducent Pernod Ricard is de jongste in de rij met een erg sterk jaarrapport en dito vooruitzichten.

Het degelijke rapport is een opsteker voor GBL . Pernod is een hoeksteen van de portefeuille van de Brusselse holding, met naar raming van KBC Securities een belang van 16,3 procent. Alleen Adidas weegt nog zwaarder door.

We ramen dat Pernod de komende drie jaar 11 à 12 procent van de cash earnings van GBL zal vertegenwoordigen. Romain Kumps Kepler Cheuvreux-analist

Goed nieuws voor GBL is ook het dividend: dat bevindt zich weer op het recordpeil van twee jaar geleden, met 3,12 euro per aandeel. Het dividend van Pernod is een belangrijk onderdeel van de 'cash earnings' van GBL, die de basis vormen voor de uitkering van de holding zelf.

'Pernod is traditiegetrouw goed voor ongeveer een tiende van de cash earnings van GBL', becijfert Kepler Cheuvreux-analist Romain Kumps. 'We veronderstellen dat dat de komende drie jaar zal stijgen naar 11 à 12 procent, met een dividendenstroom die van 53 miljoen vorig jaar naar 65 à 70 miljoen stijgt.'

Het aandeel GBL trekt een spurtje van 1,2 procent naar 98,30 euro.

De Bel20 krijgt trouwens een dubbele shot pastis dinsdag, omdat Pernod Ricard de hele Europese drankensector een opkikker bezorgd met de optimistische outlook. AB InBev , hét Brusselse heropeningsaandeel, herstelt 1,7 procent naar 52,86 euro.

De bierreus AB InBev heeft er een rotzomer opzitten, door teleurstellende resultaten en de vrees dat de grootaandeelhouder Altria straks zijn pakket aandelen op de markt zal gooien.

Altria

Over dat belang van Altria, dat vijf jaar na de overname van SABMiller op 10 oktober 'gedeblokkeerd' wordt, blijft het speculatie regenen. 'Sinds we in april een koopadvies gaven, moeten we vooral beleggersvragen counteren over het Altria-pakket', erkent Barclays-analist Laurence Whyatt.

Volgens hem kan het een optie zijn voor AB InBev om de aandelen van Altria zelf op te kopen en de stukken te vernietigen. 'Zo'n transactie zou de winst per aandeel in 2022 volgens onze berekeningen met zo'n 6 procent verhogen.'

Whyatt benadrukt wel dat zo'n deal niet zijn basisscenario is, omdat de opkoop uiteraard de sowieso al hoge schuldenlast van de groep zou verhogen. 'Maar de opkoop zou wel de onzekerheid over het pakket wegnemen en tot een betere waardering voor het aandeel leiden. Het scenario kan het management stof tot nadenken geven.'

WDP

WDP blijft even afzijdig bij de rally: de specialist in logistiek vastgoed brokkelt 0,2 procent af tot 38,88 euro.

We blijven WDP als een geweldig bedrijf zien, maar na de recente koersrally zien we meer potentieel in de drie sectorgenoten die we volgen: CTP, Londonmetric en Segro. Bart Gysens Morgan Stanley-analist

In een lijvig 'Back to School'-rapport over de Europese vastgoedsector verlaagt Morgan Stanley-analist Bart Gysens het advies voor WDP van 'kopen' naar 'houden'. Niet omdat er iets fundamenteel mis is met de specialist in logistiek vastgoed, integendeel.

'We blijven WDP als een geweldig bedrijf zien, maar na de recente koersrally zien we meer potentieel in de drie sectorgenoten die we volgen: CTP, Londonmetric en Segro', schrijft Gysens.

Die stevige rally is onmiskenbaar en kreeg nog een boost met het sterke recente halfjaarrapport van WDP. De huidige beurskoers impliceert een premie van 130 procent op de nettoactiefwaarde per aandeel, 16,90 euro per eind juni.

Na het sterke halfjaarrapport verhoogt KBC Securities het koersdoel van Resilux naar 220 euro, gelet op het opwaarts potentieel bij de huidige beurskoers blijft het advies logischerwijs 'kopen'.

'We zijn aangenaam verrast door de geringe toename van de nettoschuld tot 23,9 miljoen euro, ondanks de hoge grondstoffenprijzen en dus hoger werkkapitaal en de uitkering van het dividend', stelt analist Guy Sips. 'We verwelkomen ook de extra investeringen in de kringloopeconomie, via het extra geld dat naar de recyclagefabriek in Zwitserland gaat.'