Bel20 heeft maandagse verkoopgolf verteerd

De deltavariant is niet weg, maar beleggers tobben in dit onverwoestbaar beursklimaat gewoon zelden veel langer dan één dag. Dit mede dankzij een batterij geruststellende updates van buitenlandse tenoren, zoals deze ochtend van de Zwitserse farmareus Novartis en de Nederlandse chipmachinegigant ASML . Die laatste update doet trouwens ook het beste vermoeden voor de chipontwikkelaar Melexis , die 2,2 procent verstevigt naar 84,15 euro.

Volgende week geven elf Bel20'ers, ruim de helft van de aandelenkorf dus, inzage in de cijfers over het eerste halfjaar.

Melexis is een van de vele Belgische bedrijven die volgende week beleggers inzage in de resultaten gunt. Behalve Melexis komen ook AB InBev, Aperam, Argenx, Cofinimmo, Elia, Proximus, Solvay, Telenet, UCB en Umicore met het halfjaarrapport. Iets meer dan de helft van de Bel20'ers dus.

Nu: even stilte voor de cijferstorm, met dank aan de nationale feestdag. De Bel20 koerst 1,4 procent hoger op 4.174 punten. En dus is de appelflauwte bij de start van de week ruim verteerd: de beursbarometer ging op 4.156 punten het weekend in en noteerde maandag in de late namiddag met 4.060 punten bijna 100 punten lager.

Twee dagen later noteren we dus ruim 100 punten of bijna 3 procent boven het dieptepunt van maandag. Wie in de Nieuwstraat lang wacht om toe te slaan geniet van de strafste solden. Wie in het Beurspaleis even wacht, moet vaststellen dat de solden voorbij zijn.