Bel20 incasseert op een na zwaarste klap ooit

De dubbele klap van het coronavirus en een prijzenoorlog op de oliemarkt zadelde de Bel20 met het grootste dagverlies sinds 2008 op. Op 16 beursdagen verloor de beursbarometer een kwart.

De perfecte storm. Anders kun je de beurshandel maandag niet omschrijven. In Brussel tuimelde de Bel20 7,6 procent, de grootste klap sinds 29 september 2008 en het op een na grootste verlies sinds de start van de graadmeter in 1991.

In 16 beursdagen verloor de Bel20 meer dan 1.000 punten of een kwart. Ter vergelijking: in het najaar van 2008 had de Bel20 in volle bankencrisis 18 dagen nodig om 25 procent te verliezen.

Eenzelfde verhaal op Wall Street: daar ging de verkoopgolf zo hard dat de handelsremmers voor het eerst sinds 2008 ingeschakeld werden: beleggers kregen vlak na de opening verplicht een kwartier time-out bij een koersval van 7 procent. Veel beterschap kwam er niet: de Dow Jones tuimelde 7,8 procent.

Met de koersval verrekenen beleggers een steeds somberder economisch scenario in de koersen. Joachim Fels, hoofdeconoom van de fondsenreus Pimco, vreest dat de wereld nog maanden af te rekenen krijgt met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En dat er dus een herstel in U-vorm komt. Maar Fels waarschuwt: ‘De U zal initieel als een I aanvoelen met een zeer scherpe terugval en vervolgens als een L, als de economie uitbodemt maar de zichtbaarheid nog geruime tijd beperkt blijft.’

Deutsche Bank verwacht dat de economie van de eurozone over heel 2020 met 0,1 procent krimpt, Italië zou door de draconische maatregelen om het virus in te dammen 1,7 procent krimpen. Of dat een klap van 25 procent verantwoordt? Beursexpert en -veteraan Jan Longeval denkt van niet. ‘We krijgen een massale stroom informatie, die we niet meer rationeel verwerkt krijgen. Dan krijg je zo’n paniekreactie.’

Boven op de impact van het virus komt de prijzenslag die Saoedi-Arabië ontketent op de oliemarkt. De prijs van een vat Brent-Noordzeeolie dook bijna een kwart lager naar 34,67 dollar, de grootste koersval sinds 1991.

‘Het kan zijn dat de olieprijs nooit meer herstelt, want intussen heb je ook een structurele daling van de vraag,’ zegt UGent-professor Thijs Van de Graaf, expert in energiebeleid. Goedkopere olie lijkt een goede zaak voor de consument, maar voedt nu vooral de paniek.

-23% De prijs van een vat Brent-Noordzeeolie kende de grootste koersval sinds 1991.

Net als bij de door het coronavirus getroffen reis-, entertainment- en transportsectoren, vrezen beleggers dat ook veel energiebedrijven de goedkope schulden die ze de voorbije jaren aangegaan zijn niet meer zullen kunnen aflossen of herfinancieren.

Het beurshuis JPMorgan becijfert dat zowel in Europa als in de Verenigde Staten bedrijven met een dubieuze kredietstatus (‘high yield’) de crisis ingegaan zijn met een schuldgraad die nog een stuk hoger is dan bij de start van de kredietcrisis in 2007.

De vraag is wat beleidsmakers kunnen doen, nu bedrijven en gezinnen de vinger op de knip houden. Christine Lagarde, voorzitster van de Europese Centrale Bank, staat onder grote druk om nu donderdag ‘iets’ te doen.

‘Doet de ECB te weinig, riskeert ze een nieuwe verkoopgolf. En de maatregelen met de grootste marktimpact, zoals meer privéschulden opkopen of een soort ‘coördinatie’ van het monetaire beleid en het begrotingsbeleid, dreigen de bank intern te verscheuren’, vat Deutsche Bank-econoom Mark Wall het dilemma samen.