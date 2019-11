Bel20 klimt naar hoogste peil van het jaar

Dankzij die eindejaarsrally heeft de Brusselse beursbarometer de vorig jaarpiek, 3.868,32 punten bij de start van de handelsdag op 15 april, eindelijk verbeterd. Op andere beurzen zoals de Amsterdamse was dat al langer geval, in Brussel zette Bel20-zwaargewicht AB InBev met een teleurstellend rapport echter een rem op de remonte.

Elders levert de binnenrollende stroom kwartaalupdates doorgaans relatief goed nieuws op, met onder meer lichtpuntjes in de zwaar geteisterde autosector. Bovendien putten beleggers moed uit hoopgevende signalen dat China en de Verenigde Staten op een bestand afstevenen in hun handelsoorlog, een conflict dat de economie van de sterk in de wereldhandel ingebedde eurzone extra hard treft .

De groei blijft weliswaar zwak in de eurozone, maar lijkt wat te stabiliseren na een beroerd voorjaar. Het al jaren volgehouden ultrasoepele beleid van de Europese Centrale Bank lijkt beleggers te sterken in hun overtuiging dat er eigenlijk geen alternatief voor aandelen is, omdat steeds meer 'vastrentende' beleggingen nu rentevrij risico in plaats van een risicovrije rente bieden.