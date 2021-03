Bel20 leverde in drie decennia bijna 8 procent per jaar op

Euronext vierde maandag het dertigjarige bestaan van de Bel20, met de intrede van Melexis en Elia in de Belgische beursgraadmeter. Wie bij de start in maart 1991 in de index belegde, haalde een rendement van gemiddeld 7,64 procent per jaar.

Wie de historische grafiek van de Bel20 bekijkt, beseft meteen dat beleggen in aandelen gepaard gaat met forse ups en downs, en dat je lang genoeg moet willen en kunnen blijven zitten om de risico’s af te vlakken. Twee keer dook de index meer dan de helft lager: na het barsten van de dotcombubbel in 2000 en toen de banken omvielen in 2008. Bij het uitbreken van corona kelderde de beursbarometer 40 procent. De Bel20 noteert nog altijd 18 procent lager dan zijn slotrecord van 4.756,82 punten uit 2007.

Toch leverde een belegging in de index mooie returns op. Wie de dividenden herbelegde, belandt gemiddeld op 7,64 procent per jaar, rekende Euronext uit. De informatieleverancier Bloomberg komt zelfs uit op een rendement van 7,9 procent. Dat is beter dan de Franse CAC40-index (+7,5%), vergelijkbaar met de Duitse DAX30 (+8,1%) en wat minder dan de Nederlands AEX25 (+9,6%).

‘In dertig jaar is een belegging in de Bel20 vernegenvoudigd’, zegt Bruno Colmant, gedelegeerd bestuurder van de zakenbank Degroof Petercam. Colmant was een van de eregasten op de - grotendeels virtuele – viering als opvolger van wijlen Jean Peterbroeck, de medestichter van het beurshuis Petercam, ex-voorzitter van de Brusselse beurs en de geestelijke vader van de Bel20.

Belfox

Als een buitenlandse belegger in de Belgische beurs wil investeren, doet hij dat nog altijd meestal via de Bel20. Vincent Van Dessel Voorzitter Euronext Brussel

‘De Bel20 startte in navolging van gelijkaardige indexen in Parijs en Amsterdam, en moest een belangrijk instrument worden voor de derivatenmarkt Belfox die toen werd opgericht’, herinnert beursvoorzitter Vincent Van Dessel zich. ‘De filosofie bij de start was grote beleggers een betere, liquide (vlot verhandelbare, red.) toegang te geven tot de Belgische markt, zowel rechtstreeks als via futures of andere afgeleide producten. Intussen is het aantal producten gebaseerd op de Bel20 vervijfvoudigd. Als een buitenlandse belegger in de Belgische beurs wil investeren, doet hij dat nog altijd meestal via de Bel20.’

‘De Bel20 is geen perfecte weerspiegeling van de Belgische economie, maar geeft wel een goed beeld van onze genoteerde bedrijven met zowel multinationals als AB InBev als lokale namen zoals Colruyt of Proximus’, zegt Colmant. ‘De index geeft ook de veranderingen van de economie weer. Driekwart van de huidige leden was er bij de start niet bij.’

Waarom 20 leden?

Waarom telt de index 20 leden en geen 30 zoals in Duitsland, of zelfs 40 in Frankrijk? ‘Er zijn argumenten om meer bedrijven op te nemen, waaronder een betere representatie van de hele beurs’, stelt Van Dessel. ‘De bedrijven zijn vragende partij, want dan is de kans groter dat ze in de index kunnen. Daartegenover zien sommige institutionele beleggers liever een Bel7 of Bel9, met alleen de allergrootste en vlotste verhandelbare aandelen. Als er te veel minder liquide aandelen in een index zitten, wordt zo’n graadmeter een minder handig instrument voor grote beleggers. Het is een debat zonder einde. De beste oplossing is wellicht niets te veranderen.’

Bij de bedrijven is een Bel20-zitje nog altijd gegeerd. ‘Het komt onze merkbekendheid ten goede’, zegt Karen Van Griensven, financieel directeur van de chipmaker Melexis. ‘Hier is Melexis een bekende naam, in het buitenland is dat lang niet zo. De dag na de bekendmaking van ons lidmaatschap steeg onze koers 5 procent. Het zal de liquiditeit van ons aandeel verbeteren. We zijn er trots op het eerste halfgeleiderbedrijf in de Bel20 te zijn.’

Comeback

‘Voor ons is het een comeback in de index’, legt Catherine Vandenborre, financieel directeur van de nutsgroep Elia uit. ‘Een lidmaatschap is een entreekaartje bij internationale beleggers. Je krijgt er meer aandacht door. Daarnaast is het een troef om nieuwe medewerkers aan te trekken. Zeker voor internationale profielen vergemakkelijkt een Bel20-zitje de aanwerving.’

Dat beaamt Sandrine Dufour, financieel directeur van UCB . De biofarmagroep is naast Umicore, Solvay en GBL het enige indexlid dat er sinds het begin bij is en nooit de Bel20 heeft verlaten. Al kan je daar nog Ageas als restant van de verzekeraar AG bijtellen. Sofina was er in 1991 bij, maar verdween twee jaar later om in 2017 zijn comeback te maken.

Ik heb 16 jaar voor een bedrijf uit de CAC40 gewerkt. Ik zou nooit naar België verhuisd zijn als het niet om een Bel20-onderneming ging. Sandrine Dufour Financieel directeur UCB