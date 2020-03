Bel20 lijdt grootste kwartaalverlies sinds bankencrisis

Door de coronacrisis beleefden de beurzen een horrorkwartaal. De Brusselse beurs crashte 27 procent. Alleen het laatste kwartaal van 2008 was nog slechter.

Een pandemie is een ziekte die de hele planeet treft. Dat geldt ook voor de financiële markten. Op de beurzen kon u zich nergens verschuilen voor de gevolgen van het coronavirus. Geen enkele beursindex wist zich te handhaven, nu niemand er nog aan twijfelt dat de wereld op een zelden geziene recessie afstevent.

Een derde van de wereldbevolking zit in lockdown. In Europa, een groot deel van de VS en in andere delen van de wereld zoals India zijn horecazaken en winkels dicht, houden fabrieken de deuren gesloten en ligt het openbare leven lam. Toerisme bestaat niet meer, wat vakantielanden als Spanje en Italië extra pijn doet.

Sommigen vergelijken de situatie met een oorlogseconomie, maar zelfs in een oorlogseconomie wordt het productieapparaat niet stopgezet zoals nu. Igor de Maack beheerder DCNA Investments

Nochtans was het kwartaal sterk begonnen. De economie floreerde, veel bedrijven publiceerden sterke jaarcijfers, en het handelspact tussen de VS en China leidde tot optimisme. Tot een longvirus het leven in geen tijd compleet veranderde. ‘Sommigen vergelijken de situatie met een oorlogseconomie, maar zelfs in een oorlogseconomie wordt het productieapparaat niet stopgezet zoals nu’, zegt Igor de Maack, beheerder van DCNA Investments.

Vergelijking met SARS

De initiële marktreactie op het virus was nochtans erg gelaten. Toen China op 23 januari de stad Wuhan en de provincie Hubei afsloot, was er amper reactie op de westerse beurzen. Veel indexen zochten zelfs nog toppen op.

Veel strategen maakten de vergelijking met SARS. Dat virus beroerde vooral de Aziatische markten, maar duwde ze niet in een fundamentele berenmarkt. Pas toen Covid-19 midden februari in Noord-Italië levens begon te eisen, zetten de westerse beurzen hun duikvlucht in. Nooit eerder veranderde het sentiment zo snel van een stieren- naar een berenmarkt.

Gelukkig grijpen de overheden en de centrale banken massaal in om een lawine van faillissementen, een bankencrisis en een explosie van de werkloosheid te vermijden.

Op 23 maart stuurde de Federal Reserve een historisch persbericht de wereld in: de Amerikaanse centrale bank zal onbeperkt – in haar woorden ‘in the amounts needed’ – obligaties en hypotheekschulden opkopen. De Fed gaat bijgevolg onbeperkt geld creëren om de economische gevolgen van de crisis te lijf te gaan.

+11,4% Recorddag Op 24 maart, daags na de belofte van de Fed om onbeperkt geld in het systeem te pompen, spurtte de Dow Jones 11,4 procent hoger, de beste dag sinds 1933.

Die dag zelf waren de beleggers nog bang. Pas daags nadien beseften ze de reikwijdte van zo’n belofte. De Dow Jones beleefde met een klim van 11,4 procent de grootste dagwinst sinds 1933.

De Bel20 won 7,6 procent, de beste dag in bijna tien jaar. Sommigen vinden de Fed-belofte vergelijkbaar met het ‘whatever it takes’-moment van toenmalig ECB-voorzitter Mario Draghi in 2012 om de euro te redden. Dat betekende voor de beurzen een sterk koopsignaal.

Intussen doet ook de Europese Centrale Bank haar duit in het zakje met een opkoopprogramma van minstens 700 miljard euro en gaat de Amerikaanse overheid 2.000 miljard in de economie injecteren. De G20-landen beloofden samen meer dan 5.000 miljard dollar stimulus, en het bedrag loopt nog op. Centen kunnen het virus niet vernietigen, maar helpen de economische pijn te verzachten.

Kopenhagen boven

Op de beurzen leed u het minste pijn in Kopenhagen. De Deense OMX20 zakte ‘amper’ 7 procent, tegenover een duik met 26 procent voor de EuroStoxx50-index. Dat is vooral te danken aan Ambu , een toeleverancier van mondmaskers en andere medische wegwerpproducten die cruciaal zijn in de strijd tegen het coronavirus. Ambu won sinds Nieuwjaar 55 procent. Ook bedrijven als de holding Chr. Hansen en de farmagroep Novo Nordisk hielden zich kranig.

In Zwitserland speelde u slechts 11 procent kwijt. Dat is gedeeltelijk te danken aan de Zwitserse frank, die zijn rol van vluchthaven met glans speelt. De frank verstevigde 3,2 procent tegenover de euro. Daarnaast telt de beurs van Zürich relatief veel defensieve bedrijven met solide balansen die minder last hebben van de crisis. Denk aan de farmareuzen Roche en Novartis of de voedingsgigant Nestlé . Roche ontwikkelde een snelle Covid-19-test. Ook de chemiegroep Lonza , die tal van chemicaliën levert voor de desinfectie van ziekenhuizen en andere gebouwen, verloor amper terrein.

Holland-België: 1-0

Jammer genoeg verdween Ahold Delhaize uit de Bel20 want de warenhuisketen is de topper in de EuroStoxx50-index.

In Europa scoorde ook de Amsterdamse AEX beter dan de Bel20, al verloor de Nederlandse beurs 21 procent. De Nederlandse sterkhouders waren de betaalspecialist Adyen (+7%) en Ahold Delhaize , dat het verlies beperkte tot 4 procent. Jammer genoeg verdween Ahold Delhaize uit de Bel20, want de warenhuisketen is de topper in de EuroStoxx50-index.

Bij ons deed Colruyt het met een winst van 6 procent nog beter. De enige andere Bel20'er die dit jaar met winst kan uitpakken, is UCB (+7%). De farmagroep is defensief en legde veel beter dan verwachte jaarcijfers voor.

Het kwartaalverlies van de Bel20 van 26,7 procent is het ergste in twaalf jaar. Alleen in het laatste kwartaal van 2008, in volle paniek over het voortbestaan van de banken, deed de Brusselse beursbarometer het met een neergang van 28,6 procent nog iets slechter.

Amper verlies in China

De beurzen in het Verre Oosten beperkten de schade. Zuid-Korea, Singapore en Japan hebben het coronavirus relatief goed onder controle. Hun economieën zijn op een hoger toerental blijven draaien. De Chinese beurzen zijn al weken aan een remonte bezig, nu het openbaar leven er opnieuw op gang gekomen is.

Zelfs de stad Wuhan, waar het virus van dier op mens overging, wordt geleidelijk opengesteld. De economische activiteit herstelt in China sneller dan verwacht, bleek dinsdag uit het ondernemersvertrouwen. De CSI300-index noteert – omgerekend naar euro - nog amper 9 procent lager dan op Nieuwjaar.

+2,7% Dollar De dollar won als veilige haven en meest liquide beleggersmunt ter wereld 2,4 procent tegenover de euro.

Wall Street heeft dankzij de klim van de voorbije twee weken een groot deel van het verlies goedgemaakt. Vooral de grote technologie- en farma-aandelen maakten een snelle comeback.

De dollar won als veilige haven en meest liquide beleggersmunt ter wereld 2,4 procent tegenover de euro. Eerder was de winst nog groter, maar door de Fed-belofte massaal geld te creëren daalde de rente op Amerikaans staatspapier, wat ook de dollar de voorbije anderhalve week onder druk zette.

De meeste groeilandmunten verloren zwaar terrein, net als ‘grondstoffenmunten’ als de Noorse kroon (-15%) of de Australische dollar (-11%). De Zuid-Afrikaanse rand crashte 21 procent, waardoor de beurs van Johannesburg een verlies van 40 procent opleverde.