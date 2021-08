Bel20 minder dan 10 procent van piek van 2007

Nog een duw en na 14 jaar kan de Bel20 eindelijk nog eens een record optekenen. Misschien kan Ageas woensdag helpen, als juridische opvolger van de oorzaak van het lange wachten.

Mei 2007. Dat is best lang geleden. Fortis was toen net klaar met zijn tegenbod op ABN AMRO en de Fixkes stonden op één in de VRT Top 30 met 'Kvraagetaan'. Die maand, de 23ste om precies te zijn, tekende de Bel20 voor het laatst een record op: 4.757,82 punten.

Maar de gezapige zomerse rally na een verschroeiende lente - de beste eerste helft sinds 1998 - heeft de Bel20 dichtbij gebracht: op 4.336 punten. Vandaag komt er nog een half procent bij.

En dus moet de beursbarometer nog 9,7 procent stijgen om eindelijk dat veertien jaar oude record te verbeteren. De redactie Beleggen bereidt zich al voor om bij die gelegenheid 'Kvraagetaan', wel, aan te vragen.

Merk wel op dat de Bel20 inclusief geherinvesteerde dividenden - de Bel20-returnindex - al op recordhoogte noteert. Dankzij die dividenden had de Belgische belegger in het voorjaar van 2015 de bankencrisis van 2008 verteerd.

Dat dat verteren zo lang duurt, heeft veel te maken met de implosie van Fortis na het - helaas succesvolle - tegenbod op ABN AMRO. Of we in 2021 nog het record scherper kunnen stellen, is twijfelachtig. Maar zeg nooit nooit. Eerst even zien wat de tweede golf halfjaarcijfers op de Brusselse beurs straks oplevert.

Om te beginnen bij de juridische opvolger van Fortis: Ageas. De verzekeraar beleefde een beresterk voorjaar, maar deze zomer is de rek uit de beurskoers. Vandaag is er een pas op de plaats op 46,25 euro.

Beleggers tobben over de impact van het noodweer in West-Europa vorige maand, al beschouwt het beurshuis UBS die zorgen als overtrokken. Minstens even belangrijk voor de beurskoers was de verkoopgolf in Chinese aandelen, die Ageas treft via fors lagere meerwaarden in de Chinese joint venture.

Gemiddeld rekenen analisten op een nettowinst van 447 miljoen euro over de eerste helft van 2021, tegenover de uitzonderlijke winst van 791 miljoen een jaar eerder. Die kwam er dankzij een boekhoudmeerwaarde van dik 300 miljoen op een erfenis van juridische voorloper Fortis.

In het voorbije decennium kondigde Ageas bijna traditiegetrouw samen met de halfjaarcijfers een vers inkoopprogramma van eigen aandelen aan, bulkinkopen waarmee de verzekeraar sinds 2010 een kwart van zichzelf van de beurs haalde. Op de beleggersdag in juni kwam de boodschap dat de prioriteit naar een vierde Europese kernmarkt (naast België, Portugal en het VK) gaat. Nog een factor die deze zomer wat op de koers woog, omdat beleggers doorgaans tuk zijn op bedrijven die zichzelf kopen.

Beleeft Ageas een kwakkelzomer, dan is dat zeker niet het geval voor D'Ieteren . Tien jaar (!) na de verkoop van autoverhuurdochter Avis Europe had de holding eindelijk zijn grote vis beet die de berg nulrentende cash stevig aftopt: TVH Parts, de specialist in onderdelen voor vorkliften en (land)bouwmachines.

'De deal ziet er slim en aantrekkelijk uit', zegt beurshuis Kempen in een update. 'Vergelijkbare genoteerde bedrijven als Fastenal en Diploma noteren tegen meer dan 20 keer de ebitda (brutobedrijfswinst, red.). Het ziet er naar uit dat D'Ieteren tegen een korting TVH Parts kon kopen omdat de tegenpartij niet aan private equity wou verkopen', schrijft analist Emmanuel Carlier.

Carlier verhoogt zijn koersdoel tot 198 euro per aandeel, vanwege de sterke vooruitzichten voor kroonjuweel en Carglass-eigenaar Belron en het afgenomen 'herinvesteringsrisico' nu een stevig deal van de berg cash 'slim' gespendeerd is.