Bel20 op hoogste peil sinds maart

Aangevuurd door de grootbanken KBC en ING , samen goed voor meer dan een kwart van de indexkorf, koerst de Bel20 1,7 procent hoger naar 3.588 punten. Dat is het hoogste peil sinds begin maart, toen de Brusselse beurs ongeveer halverwege haar hallucinante neerwaartse rit was.

Deutsche Bank denkt sowieso dat KBC bij de aankondiging van de resultaten over het tweede kwartaal - op 6 augustus - ook het gros van de provisies voor probleemkredieten in 2020 ten laste van de dat kwartaal zal nemen.

Deutsche-analist Benjamin Goy handhaaft in een vooruitblik op het kwartaalrapport het 'houden'-advies, maar verhoogt het koersdoel wel van 46 naar 52 euro. 'KBC is met zijn stevige rendabiliteit en kapitaalbuffers goed geplaatst om deze moeilijke omgeving uit te zweten', stelt analist Benjamin Goy. 'De bank heeft de mogelijkheid om een groot deel van de voor 2020 verwachte kredietverliezen al ten laste van het tweede kwartaal te nemen. Daardoor zal er waarschijnlijk weinig nettowinst overblijven', klinkt het.

Toch een lauw 'houden' dus voor Goy, 'gelet op de stevige waardering ten opzichte van de sector'. Ook al omdat het nu niet het moment is voor de aandeelhouders om over eventuele extra uitkeringen te beginnen dromen. 'Ook al blijven de kapitaalbuffers zeer stevig ten opzichte van de kapitaalvereisten, nu is echt het moment niet om over surpluskapitaal te beginnen spreken'.