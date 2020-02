Bel20 op weg naar slechtste week in elf jaar

Onzekerheid

Goud

Een renteverlaging van de Europese Centrale Bank (ECB) is voorlopig minder waarschijnlijk. 'De ECB moet beoordelen of het coronavirus een langdurige schok is die de inflatie beïnvloedt', zegt voorzitster Christine Lagarde in een interview met Financial Times. 'We zijn zeker nog niet op dat punt.' Toch verwacht de rentemarkt dat ook de ECB haar monetair beleid versoepelt. Economen betwijfelen of een renteverlaging een efficiënt middel is om de negatieve impact van het coronavirus te milderen.