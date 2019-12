Bel20 poogt 4.000 punten onder kerstboom te leggen

Het gaat schoorvoetend, maar de Bel20 doet een poging om voor het eerst in anderhalf jaar boven 4.000 punten af te klokken.

12 maart 2018. Van die datum is het geleden dat de Bel20 nog boven 4.000 punten wist af te sluiten. En ook al is het maar een nummer, het valt op dat de eindejaarsrally van de Brusselse beursbarometer met die grens in zicht wat stokt.

Dinsdag doet de Bel20 nog een poging met een plusje van nog geen 3 punten naar 3.993 punten.

De grootste uitschieter is Galapagos , met een klim van 137 procent hét steraandeel van 2019. Gilead, de Amerikaanse partner van de Belgisch-Nederlandse biotechnologiegroep, sluit voor het potentiële goudhaantje filgotinib een commerciële deal met lokale partner Eisai voor de marketing van het reumamiddel in Japan.

Pro memorie: Galapagos sloot deze zomer een miljardendeal met Gilead, waarbij de Amerikaanse reus toegang krijgt tot de volledige pijplijn van de Mechelaars met filgotinib op kop. De deal heeft Galapagos naar recordhoogte gejaagd: het 20 jaar oude bedrijf is in beurswaarde nu groter dan die van het 156 jaar jonge Solvay.

'Een opmerkelijke deal', stelt KBC Securities-analist Lenny Van Steenhuyse. Niet zozeer op het vlak van impact, wel omdat Eisai op dit ogenblik de Japanse partner is van het Amerikaanse AbbVie voor de verkoop van reumamiddel Humira. 'Het concurrerend middel van AbbVie, Rinvoq, diende al in februari een aanvraag in voor de Japanse markt en zal dus waarschijnlijk ongeveer een half jaar vroeger op de markt zijn dan filgotinib'.

De marktlancering van filgotinib als middel tegen reumatoïde artritis in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan staat voor de tweede helft van 2020 in de steigers. Daarnaast stipt Van Steenhuyse nog aan dat er in de eerste helft van 2020 met filgotinib ook belangrijke testresultaten op het menu staan voor de darmontsteking coltis ulcerosa (UC).

Umicore gaat dik een procent hoger naar 43,78 euro. Opvallend: de materialengroep heeft zo het dramatische 'Paasalarm' - toen CEO Marc Grynberg waarschuwde voor een tegenvallende winst in 2019 én 2020 - helemaal verteerd. Vlak voor dat alarm sloot het aandeel immers op 43,45 euro, om na het Paasreces naar 35,92 euro te tuimelen en in één trek miljarden beurswaarde te verliezen.

Sinds deze zomer volgde opmerkelijk herstel, met dank aan relatief geruststellende halfjaarcijfers, een deal met batterijproducent LG Chem en een herstel van de kobaltprijs, nu mijnreus Glencore de grootste mijn in de mottenballen heeft gezet.

Die nieuwsstroom temperde bij beleggers de vrees voor structurele overcapaciteit in batterijmaterialen. Umicore kreeg nog een extra motie van vertrouwen via de instap van de Schotse vermogensbeheerder Baillie Gifford, die nu na GBL de grootste aandeelhouder van de groep is.

Buiten de Bel20 doet diagnosebedrijf Curetis zijn tijgersprong van maandag nog eens over: plus 26 procent naar 0,77 euro. Dit met dank aan de Amerikaanse doorbraak voor een luchtwegentest van het minilabo Unyvero.

Ook Deceuninck , één van de opmerkelijkste achtergebleven aandelen van beursjaar 2019, blijft dankzij een koopadvies van De Belegger een voorschot nemen op een hopelijk voorspoediger 2020. De fabrikant van pvc-bouwprofielen trekt 1,8 procent hoger naar exact 2 euro.