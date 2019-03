Bel20 prijkt tien jaar na bodem 136 procent hoger

Op 6 maart 2009 duwde de verkoopgolf op de beurzen de Bel20-index naar een dieptepunt van 1.527 punten. De huizencrisis in de VS had de banken in de problemen gebracht. Dat leidde in 2008 tot het bankroet van Lehman Brothers, met een sneeuwbaleffect tot gevolg. In België moest de overheid Dexia, Fortis en KBC redden.