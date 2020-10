Bel20 ruim tiende onder zomerse piek

Nu het duidelijk is dat de opmars van het virus steeds grotere delen van de economie lamlegt en steeds meer sectoren treft, schieten beleggers met enige vertraging in een kramp.

De Europese beurzen kijken dinsdag opnieuw tegen verlies aan. Met enige vertraging beginnen beleggers te tobben over de tweede golf van het coronavirus, die zich in grote delen van Europa en de Verenigde Staten in een recordaantal besmettingen vertaalt. Beleidsmakers leggen stapsgewijs belangrijke delen van de economie lam om de verspreiding tegen te gaan.

In Brussel koerst de Bel20 1,2 procent lager tot 3.172 punten. De beursbarometer noteert 12 procent onder de piek tijdens de handelsdag op 21 juli: 3.594 punten. Een belangrijke factor is het corona-alarm dat de softwarereus SAP maandag uitstuurde. Dat illustreert dat niet alleen de 'klassieke' sectoren zoals entertainment, retail en toerisme door de pandemie getroffen worden.

De tweede coronagolf dreigt de banken dubbel te treffen. De bankreus HSBC kon over het derde kwartaal weliswaar met beter dan verhoopte cijfers uitpakken, maar dat is vooral omdat de groep deze zomer minder provisies voor probleemkredieten opzij moest zetten. Nu belangrijke delen van de economie de facto in lockdown gaan, dreigen die provisies weer op te lopen.

Bovendien hebben centraal bankiers verse stimulus in de steigers staan om de economie te stutten. Dat zet HSBC-CEO Noel Quinn er noodgedwongen toe aan het klassieke verdienmodel van de bank - kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren en het renteverschil opstrijken - op de schop te nemen.

In de Bel20, die in tegenstelling tot de EuroStoxx50 nog zwaar met banken gestoffeerd is, laat KBC 1,7 procent liggen tot 44,33 euro. Bij ING gaat er 1,5 procent af tot 6,35 euro.

De bioscoopuitbater Kinepolis , die opnieuw zwaar in de vuurlinie ligt door alle beperkingen die de tweede golf van de pandemie de Europese cinemaliefhebber oplegt, telt nu twee shorters. Dat leert het hoekje over de baissespeculanten op de webstek van de beurswaakhond FSMA.

-65% Biosverkoop Het aandeel Kinepolis verloor sinds Nieuwjaar bijna twee derde van zijn waarde.

Het hefboomfonds Parian Global Management was recent al opgedoken als shorter en daar komt nu Thorntree Capital Partners bij. Samen hebben ze 1,48 procent van de aandelen Kinepolis geshort. Het aandeel van de bioscoopuitbater krijgt nog eens een tik van 3,5 procent en belandt op 20,45 euro, 65 procent onder het peil van Nieuwjaar.