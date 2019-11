Bel20 sluipt naar hoogste peil sinds zomer van 2018

Een sluipende Bel20 en een racend Greenyard: de ingrediënten van de Brusselse beursdag.

Op de Brusselse beurs zet de Bel20 de eindejaarsrally schoorvoetend voort. Terwijl de meeste Europese beursbarometers na zes weken winst op rij even een pauze nemen, lukt de Bel20 nog een winst(je) van 0,5 procent naar 3.915 punten. Eerder liet de aandelenkorf met 3.920 punten nog een verse piek sinds juli 2018 optekenen.

Echt grote bewegingen in de Bel20 zijn er. Wel gaat Galapagos 1,3 procent hoger naar 168,30 euro. De vaandeldrager van de biotech in de Lage Landen hield eind vorige week zijn R&D-dag in New York. Dat was hier en daar het signaal voor een beetje winstnemingen, nadat de beurswaarde van het 20 jaar jonge bedrijf aan de vooravond van het event met ruim 11,2 miljard euro boven die van het 156 jaar jonge Solvay piepte.

Beurshuis Jefferies handhaafde het koersdoel op 170 euro. Analist Peter Welford stipt aan dat Galapagos de eerste resultaten van het in december vorig jaar opgestarte onderzoek met het potentiële middel GLPG1690 naar longfibrose (IPF) pas begin 2021 zal vrijgegeven, terwijl hij zelf op de tweede helft van 2020 rekende.

Greenyard koerst 7,7 procent hoger naar 5,99 euro. Vlak na de openingsbel genoot de groente- en fruitreus van een klim van meer dan 20 procent, na de verrassende boodschap dat er toch geen kapitaalverhoging komt. Greenyard zegt nu van plan te zijn op eigen kracht de schulden af te zullen toppen.

Bij analisten is er echter enige scepsis. Degroof Petercam verhoogt het koersdoel van 4 naar 6 euro, maar het advies gaat na de recente remonte van 'bijkopen' naar 'houden'. Analist Fernand de Boer vindt het positief dat Greenyard de rendabele conserventak niet zal verkopen. 'Maar die beslissing heeft een prijs, omdat volgens ons de schuldgraad te hoog blijft. Op basis van de huidige koers noteert het aandeel tegen 15 keer de verwachte winst.'

Ook KBC Securities is lauw, met een 'houden'-advies. 'De schuldgraad zal over de afzienbare toekomst hoog blijven. Pas tegen eind 2021 zouden de schulden 4 keer de ebitda belopen en dan mag er over die periode niets fout lopen', luidt het.

Bekaert maakt de uitschuiver van vrijdag goed met een klim van 3,6 procent naar 25,82 euro. De staaltechnologiegroep blikte vorige week in de kwartaalupdate vrij somber vooruit. Toch blijft de scepsis bij veel analisten over het sterke koersherstel in 2019, met dank aan hoop op een doorbraak in de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en dus lagere staaltarieven.

Beurshuis Kepler Cheuvreux erkent na de beleggersdag vrijdag dat het management sterke vooruitgang heeft gemaakt in het terugdringen van de kosten, 'maar de makkelijke winsten zijn nu weg'. Bovendien is het moeilijk om de prijzen te verhogen, gelet op de scherpe concurrentie.

KBC Securities en Kepler bevestigen hun verkoopadvies voor Home Invest Belgium na de trading update van vrijdagavond. De specialist in residentieel vastgoed zag over de eerste negen maanden van het jaar de courante winst per aandeel met 8,7 procent toenemen tot 2,50 euro. HIB keert in december een interimdividend uit van 3,75 euro.

'We hebben moeite met de dividendstrategie, want het dividend is voor een deel gebaseerd op de uitkering van meerwaarden', reageert KBC Securities-analist Wido Jongman die een koersdoel van 89 euro hanteert. Jongman verwacht een 20ste dividendstijging op rij met een totaal dividend van 5 euro per aandeel, goed voor 4,3 procent brutodividendrendement.

Ook Kepler hanteert een 'reduce'-advies met een koersdoel van 91 euro. Het beurshuis zit op dezelfde lijn. 'Home Invest keert te gulle dividenden uit. Het dividend is niet duurzaam.'

Home Invest noteert vlak op 116 euro.

Kepler verlaagt het advies voor Retail Estates van 'kopen' naar 'houden' na de halfjaarresultaten. 'Voor het eerst in 20 jaar is de bezettingsgraad onder 98 procent gezakt', merkt het beurshuis op dat de resultaten 'gemengd' noemt. Het koersdoel stijgt wel van 85 naar 87 euro.

Degroof Petercam noemt de resultaten dan weer 'in lijn der verwachtingen'. 'Het aandeel is dit jaar al 20 procent gestegen, wat opmerkelijk is voor winkelvastgoed. Wij vinden dit gerechtvaardigd gezien de weerbaarheid van het vastgoed en de groeivooruitzichten', zegt analist Herman Van der Loos die een 'bijkopen'-advies hanteert. Het koersdoel ligt op 85 euro.