Bel20 start 2020 met nieuwe aanval op 4.000 punten

Euronav wordt voor een goed getimede oudjaarsdeal beloond met stevige winst.

Met dank aan het vierletterwoord FOMO ('fear of missing out') ruilen beleggers naadloos de eindejaarsrally van 2019 voor de nieuwjaarsrally van 2020. En doet in Brussel de Bel20 meteen een verse poging om de kaap van 4.000 punten te ronden. De beursbarometer ging in de ochtendhandel vlot boven 4.000 punten, voor de derde keer op korte tijd. Vraag is nu of de Bel20 ook bij de slotbel die kaap kan ronden. Dat is van 12 maart 2018 geleden.

Het is vooral de hoop op een bestand in de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog die beleggers op de koopknop laat duwen. En logischerwijs spinnen aandelen die zwaar door die handelsoorlog getroffen zijn garen bij de heropflakkerende hoop. Inoxproducent Aperam trekt 4,4 procent hoger naar 29,77 euro - de sterkste klim in de Bel20 - en staaltechnologiegroep Bekaert verstevigt 3,3 procent naar 27,38 euro.

Na het boerenjaar 2019 splitst WDP vandaag zijn aandeel in zeven om het wat 'democratischer' te maken. Elke aandeelhouder krijgt voor één oud stuk zeven nieuwe stukken. Met andere woorden: het aandeel dat 2019 op 162,20 euro afsloot, trapte 2020 af tegen 23,17 euro. Toeval of niet: dat is ook ongeveer de koers waartegen de specialist in Europees vastgoed in 1999 naar de beurs trok.

Sindsdien tekenen co-CEO's Tony De Pauw en Joost Uwents voor een indrukwekkend groeipad tot één van de Europese marktleiders in logistiek, onder meer door in 2009 in volle poldercrisis neer te strijken in Nederland.

Beleggers zijn duidelijk gecharmeerd door deze 'back to the future': het aandeel WDP koerste vlak na opening dik 5 procent hoger en noteert nu een plus van 1,5 procent naar 23,51 euro.

Opvallend nieuws bij Ontex : een Amerikaans hefboomfonds, ENA Investment Capital, heeft in stilte een belang van 10,2 procent verworven in de luierfabrikant. ENA heeft het belang opgebouwd tijdens het beroerde 2019 - met als dieptepunt de warrige Londense beleggersdag waar het aandeel extra hard onderuit ging.

Wat de bedoeling is van de mediaschuwe ex-bankier van Morgan Stanley is niet duidelijk, maar mogelijk zal hij zich profileren als activistische aandeelhouder. Of aansturen op een nieuwe bod, nadat het bestuur een bod van de Franse private-equityreus PAI in 2018 afblokte. Beleggers verkiezen nog even de kat uit de boom te kijken: het aandeel brokkelt 1 procent af naar 18,55 euro.

Bij Euronav zitten ze nooit stil met oud & nieuw. Twee jaar geleden beklonk de olietankerrederij vlak voor kerst de overname van het Amerikaanse Gener8, nu verkocht Euronav met oudjaar drie supertankers. Het gaat om de Nautica, Nectar en Noble, drie supertankers uit 2008.

Koper is het Chinese Taiping & Sinopec Financial Leasing. Die betaalt 126 miljoen dollar, goed voor een meerwaarde van 23 miljoen dollar en - na terugbetaling van schulden - 67 miljoen vrije kasstroom. Euronav leaset de drie schepen meteen terug bij de Chinezen.

Euronav geeft zo eens te meer blijk een neus voor timing te hebben. De olietankerrederij maakte de voorbije jaren van de zware crisis die de sector via extreem lage tankertarieven doormaakte een deugd, door tegen interessante prijzen zijn vloot een drastische verjongingskuur te geven en de deal met Gener8 uit te groeien tot wereldmarktleider.

Die verjongingskuur is ook een belangrijke factor bij de huidige deal, geeft CEO Hugo De Stoop aan. 'We verzekeren een uitstekende prijs voor de schepen, terwijl we de vrijgemaakte cash in jongere tonnage kunnen recycleren. Terzelfdertijd behouden we via de lease onze positie op een markt die volgens ons in de vroege fase van een duurzame opwaartse cyclus zit'.

Een jonge vloot is beter gewapend voor de nieuwe, strengere milieuvoorschriften die vanaf 2020 voor de sector gelden. De stengere normen zullen er toe leiden dat veel oudere schepen naar de schroothoop moeten, wat de jarenlang overcapaciteit in de sector kan milderen.

Die verwachting stuwde de olietankertarieven na jaren miserie afgelopen najaar fors hoger. De beurskoers van Euronav volgde: het aandeel bood over 2019 zijn aandeelhouders een rendement van 78 procent.

De strafste stijger op oudejaar was FNG . De groep boven Brantano, CKS en Miss Etam spurtte op de halve dag handel 29,4 procent hoger tot 18,50 euro, bij een volume van meer dan 40.000 stuks. Ter vergelijking: het gemiddelde over de voorbije zes maanden lag op 1.700. Na die oudjaarseuforie volgt met nieuwjaar een milde kater: de kledingretailer liet in de ochtendhandel tot 8 procent liggen, maar noteert nu bij een weerom vrij drukke handel van 12.000 stuks stabiel op 18,50 euro.

Het aandeel reageerde allicht op de overname van de familiekledingwinkelketen E5 door Feniks Holding. Feniks Holding staat onder leiding van Frédéric Helderweirt, die voor FNG heeft gewerkt. Bovendien gaan beide bedrijven nauw samenwerken.