Bel20 verliest ruim 10 procent in zeven dagen

De Euro Stoxx 50 gaat kort na opening 1,6 procent in het rood. De Bel20 krijgt een grotere klap van 2,4 procent. De Brusselse beursgraadmeter heeft in zeven opeenvolgende sessies 11 procent verloren.

Beleggers zijn nerveus over de impact van het coronavirus op de wereldeconomie. In Europa waarschuwden bedrijven woensdag voorbeurs voor de impact van het virus. Steeds meer bedrijven beginnen de impact ook te becijferen, voor zover dat mogelijk is. Daarbij houden ze enkel rekening met de besmetting in China, maar nog niet met die in steeds meer Europese landen.