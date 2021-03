Bel20 verwelkomt Elia en Melexis

De hoogspanningsnetwerkbeheerder Elia maakt zijn rentree in de Bel20.

De Bel20 ondergaat bij de jaarlijkse herziening een dubbele wijziging. Barco en ING verliezen hun plekje in de Brusselse index en worden afgelost door de hoogspanningsnetbeheerder Elia en de chipontwikkelaar Melexis.

Beleggers kijken er elk jaar in maart met spanning naar uit: ondergaat de Bel20-index bij de jaarlijkse herziening veranderingen en zo ja, hoe ingrijpend zijn ze en wat zijn de gevolgen? Dit jaar is er een dubbele aanpassing, maakte Euronext nabeurs bekend.

Beurshuizen hadden als grootste kanshebber voor een zitje in de Brusselse graadmeter Elia getipt en dat gebeurt ook. De uitbater van hoogspanningsnetwerken in België en Duitsland komt in de plaats van Barco .

Het Kortrijkse technologiebedrijf beleefde in 2020 een moeilijk jaar omdat meerdere markten – bioscopen, de eventsector, bedrijfsvergaderingen – zwaar onder de coronacrisis leden. Dat vertaalde zich in een koersdaling van meer dan 40 procent, waardoor de beurskapitalisatie van de free float, het voornaamste criterium dat Euronext Brussel hanteert bij de samenstelling van de lijst met Bel20-kandidaten, flink is gedaald ten opzichte van andere kanshebbers.

ING out

KBC Securities hield ook rekening met een tweede mogelijke wissel, en die komt er effectief. ING Groep verliest zijn zitje in de Bel20. Wellicht gebeurt dat omdat het percentage Belgische werknemers onder de vereiste 15 procent is gezakt, een criterium dat van toepassing is voor bedrijven met een andere referentiemarkt dan Euronext Brussel.

De plaats van de Nederlandse financiëledienstengroep wordt ingenomen door Melexis , een bedrijf dat al enkele jaren als kanshebber wordt genoemd. De ontwerper en verkoper van autochips legde de voorbije tien jaar een mooi groeiparcours af en wordt daar nu voor beloond. Sinds 2012 verdubbelde de omzet ruimschoots en ging het aandeel maal zes.

Met het verdwijnen van ING wordt de Bel20 een stuk minder financieel getint en wellicht iets rentegevoeliger. Met Melexis is de index nog altijd een techaandeel rijk.

De nieuwe samenstelling van de Bel20 wordt op maandag 22 maart van kracht.