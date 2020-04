Bel20 voor het eerst in een maand boven 3.000 punten

De Bel20 wint dinsdag 2,5 procent en gaat voor het eerst sinds 11 maart stevig postvatten boven 3.000 punten. Sinds het dieptepunt van 16 maart, herstelde de Brusselse beursbarometer al met 27 procent. Al is er nog een weg te gaan: de barometer bengelt nog steeds 28 procent onder de piek van 17 februari.

Beleggers trekken zich in de eerste plaats op aan de klaarblijkelijke afvlakking van het coronavirus. Gisteren viel het aantal doden in Spanje voor de vierde dag op rij terug. Volgens de gouverneurs van verschillende zwaar getroffen Amerikaanse staten is 'de curve mogelijk aan het afvlakken'.