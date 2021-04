Bel20 vs AEX: lauw bier vs hete chips...

De AEX sloopt na een verschroeiende rit het 20 jaar oude record. Voor de Bel20 is het wachten op een grotere schuimkraag.

Exact 7.514 dagen. Zo lang heeft het geduurd eer de AEX , de barometer van steraandelen van de Amsterdamse beurs, nog eens een vers record mocht bijschrijven. De AEX gaat het paasreces in met een slotstand van 708,43 punten. En dat is het eerste slotrecord sinds de 701,56 punten op ... 4 september 2000.

Let wel: dat betekent niet dat een belegger die met spectaculair slechte timing in september 2000 een mandje kocht niets verdiend heeft. Inclusief geherinvesteerde dividenden beloopt het jaarrendement gemiddeld 3,4 procent.

De recordloze twee decennia illustreert wel het belang om als langetermijnbelegger op het juiste moment in te stappen: De even hypothetische belegger die met akelig goed gevoel voor timing na 2,5 jaar verkoopgolven op 12 maart 2003 bij 218 punten een korfje kocht, boekte een jaarreturn van meer dan 10 procent.

Vooral de jongste jaren kreeg de AEX de turbo op gezet. De turbo is in vier letters samen te vatten: ASML . De wereldmarktleider, bijna monopolist, in cruciale chipassemblagemachines profiteert van de onverzadigbare honger in de wereld naar rekenkracht en dus chips.

De jongste dagen kondigden zowel het Taiwanese TSMC, de grootste chipbakker ter wereld, als het Amerikaanse Intel, in een poging om met rugdekking van het Witte Huis TSMC bij te benen, miljardeninvesteringen in nieuwe fabrieken aan. En bij elke fabriek rinkelt in het ASML-hoofdkantoor in het Noord-Brabantse Veldhoven de kassa.

ASML is zo uitgegroeid tot het absolute zwaargewicht van de AEX. De Brusselse Bel20 heeft de voorbije jaren één constante als zwaargewicht (zie illustratie onderaan): AB InBev . En die twee aandelen verklaren meteen de kloof tussen AEX en Bel20 de jongste jaren (zie grafiek).

Terwijl de Bel20 sinds begin 2018 pas op de plaats maakt, trok de Amsterdamse collega een spurt van 30 procent. De Brusselse barometer noteert nog steeds 17 procent onder de piek van een kleine 14 jaar geleden, 4.756,82 punten op 23 mei 2007.

AB InBev noteert ruim 40 procent onder het peil van goed drie jaar geleden. De biergigant betaalt zo het gelag voor de (te) dure overname van SABMiller - tegen 44 keer de winst - in 2016. En zo ging CEO Carlos Brito met een schuldenberg een dubbele crisis in die de cashflow zwaar heeft aangetast: eerst in 2018 de tuimelperte van cruciale munten als de Braziliaanse real en de Mexicaanse peso, dan in 2020 de pandemie die de lucratieve bierverkoop in de horeca midscheeps trof.

Dat de multinational ondanks de gehavende cashflow de schulden onder controle wist te houden, is vooral te danken aan de 'moeder aller herfinancieringen' die oud-CEO Felipe Dutra begin 2019 doorvoerde. Die herfinanciering schoof de belangrijkste schuldaflossingen ver in de toekomst. Samen met een zware knip in de dividenduitkering behoedde Brito zo de brouwer voor een schuldencrisis.