Bel20 zet beste maand ooit neer

De Bel20-index klokte november af met een winst van 20,5 procent. Dat is de beste maand ooit voor de Belgische beursgraadmeter, die in 1991 van start ging.

November is historisch de beste maand van het jaar voor aandelen, maar 2020 vormt de overtreffende trap. De wereldwijde MSCI Wereldindex spurtte 13 procent hoger, al vielen de beursgraadmeters maandag wat terug. We moeten al teruggaan tot januari 1975 om de beurzen nog beter te zien presteren.

De aanjager van die hausse is het positieve vaccinnieuws. De omslag in het sentiment kwam er toen Pfizer en zijn partner BioNtech op 9 november aankondigden dat hun vaccin voor 90 procent effectief is. De markten gingen toen in enkele minuten tot 6 procent hoger. Even later meldde het Amerikaanse Moderna dat zijn vaccin 95 procent van de testpersonen beschermt, terwijl niemand echt zwaar ziek werd. Het doet de wereld hopen op een normalisering van de samenleving en de economie in 2021.

Joe Biden

Daarnaast boden de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgens strategen de best mogelijke uitslag voor de markten. De Democraat Joe Biden wil minder polariseren en in zijn relaties met de rest van de wereld de diplomatie weer laten werken in plaats van de ‘Amerca First’-politiek van Donald Trump. Dat moet de handelsspanningen wegnemen. Biden moet samenwerken met een door de Republikeinen gedomineerde senaat, waardoor hij zijn beursonvriendelijke kantjes - zoals een forse belastingverhoging - zal moeten temperen. En een president die niet met elke tweet de markten doet kantelen, neemt een dosis onzekerheid weg.

De Bel20 ontpopte zich in november tot een van de beste beursindexen ter wereld. Om dezelfde redenen als waarom de graadmeter voordien ondermaats presteerde. Door het grote gewicht van de financiële instellingen KBC , ING en Ageas en industriebedrijven als Aperam , Solvay of Umicore , is de Bel20 cyclischer dan veel andere landenindexen. Technologiegiganten zitten er niet in, terwijl bijvoorbeeld de Amsterdamse AEX die met ASML en ASMI wel heeft. Als geen ander profiteerde de Bel20 van de spectaculaire sectorrotatie waarbij banken, cyclische industriebedrijven en coronaslachtoffers zoals de beeldprojectiegroep Barco en de brouwer AB InBev gretig werden gekocht en de coronawinnaars zoals de technologie of de warenhuizen de deur uitgingen.

Risicoappetijt

89 miljard Aandelenfondsen In de eerste drie weken van november stroomde 89 miljard dollar in aandelenfondsen, een record.

'De risicoappetijt is helemaal terug. Er stroomde nooit zoveel geld naar aandelenfondsen', zegt senior econoom Tom Simonts van KBC. Volgens de cijfers die Bank of America bijhoudt, vloeide in de eerste drie weken van november 89 miljard dollar naar aandelenfondsen, een record in zo’n korte periode.

‘Voor de Brusselse beurs komt daarbij dat die het pad naar de normalisering van de economie pas laat heeft ingezet', gaat Simonts verder. 'Daarnaast hebben enkele biedingen op kleinere bedrijven (Sioen, Zenitel en Kiadis, red.) op de lage waardering van sommige aandelen gewezen. Dat kan particuliere beleggers overtuigd hebben wat extra in de Brusselse beurs te investeren.’

De pandemie houdt de stimuluskraan van zowel de centrale banken als de overheden open, terwijl de vaccins voor een cyclisch herstel in 2021 kunnen zorgen. Tom Simonts Senior econoom KBC

‘Voor de waardering van de beurzen is corona nu goed nieuws’, poneert Simonts. ‘De pandemie houdt de stimuluskraan van zowel de centrale banken als de overheden open, terwijl de vaccins een cyclisch herstel in 2021 kunnen opleveren. Dat leidt tot hogere waarderingsratio’s bij aandelen. Al dreigt nu wel het vet van de soep te zijn. Op korte termijn kunnen aankopen van fondsbeheerders de klim nog ondersteunen in de loop naar het jaareinde, het moment dat ze aan hun klanten moeten rapporteren. De beheerders zullen willen aantonen dat ze ondanks de pandemie zijn blijven investeren. Maar op de lange termijn moeten de bedrijfswinsten volgen om de markt van zuurstof te blijven voorzien.’

Ideaal scenario

Hoofdeconoom Erik Joly van ABN AMRO Private Banking in België gelooft dat 2021 een sterk jaar voor aandelen wordt. ‘De risico’s zijn verminderd, terwijl we de rente niet scherp zien stijgen. In de tweede jaarhelft zal de economie op een hoger toerental komen. Dat is een ideaal scenario voor de beurs. Met andere activaklassen zoals obligaties valt bovendien niets te verdienen. Die vormen geen alternatief, waardoor aandelen aantrekkelijk blijven.’

De gezondheidssector presteert al lang ondermaats, waardoor de waardering relatief goedkoop is in een omgeving waar net meer in gezondheidszorg geïnvesteerd wordt. Erik Joly Hoofdeconoom ABN AMRO Private Banking

Joly zet vooral in op de farmacie en de industrie. ‘De gezondheidssector presteert al lang ondermaats, waardoor de waardering relatief goedkoop is in een omgeving waar net meer in gezondheidszorg geïnvesteerd wordt. De industrie zal profiteren van de stimulusprogramma’s van de overheden. We verwachten veel meer investeringen in openbare infrastructuur.’