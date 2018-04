Beleg eens in een dinosaurus

Een dinosaurusskelet van 155 miljoen jaar oud gaat begin juni onder de hamer. Het gaat om een nieuwe soort die nog geen naam heeft. Wie het koopt, mag er zijn naam aan geven.

Op maandagnamiddag 4 juni, op het eerste niveau van de Eiffeltoren, wordt een skelet van 9 meter lang en 2,6 meter hoog uitgestald. De Belg Pascal Godefroit, een paleontoloog, zal de veiling aftrappen met de ontleding van de naamloze dino. Later die dag kunnen kooplustigen 1,2 tot 1,8 miljoen euro bieden. De verkoper is een Britse zakenman, die volgens Reuters bitcoin zal aanvaarden als betaalmiddel.

De kans dat schatters de waarde verkeerd inschatten is groter dan bij een meer doordeweekse veiling van bijvoorbeeld kunstwerken. Het is moeilijk om het belangrijkste en enige stuk van de avond ergens mee te vergelijken. In 2010 verkocht veilinghuis Sotheby’s al het fossiel van een carnivoor voor 1,3 miljoen euro.

Het Franse veilinghuis Aguttes , dat deze transactie regelt, verkocht al een mammoetskelet voor iets meer dan een half miljoen euro. Eind 2016 werd een andere vleesetende dino geveild voor 1,1 miljoen euro. Dat skelet was kleiner, maar de nieuwe eigenaar mocht dan weer geen soortnaam uitvinden.

2 miljoen Volgens schatters kan de prijs van het fossiel oplopen tot bijna 2 miljoen euro.

Hoewel de nieuwe dinosaurus maar voor 70 procent bewaard bleef in West-Amerikaanse bodem, is duidelijk dat het om een onbekend dier gaat.

Het fossiel heeft veel meer tanden, een bredere heup en langere schouderbladen dan gelijkaardige dinosaurussen. Ook aan de schedel zijn duidelijke verschillen. Daarom mag de toekomstige eigenaar zelf de nieuwe soort benoemen.

Musea en vooral wetenschappers kijken likkebaardend naar zo’n zeldzaam specimen. De botten zijn zo gemonteerd dat elk stuk afzonderlijk van de constructie kan gehaald worden om te onderzoeken. Maar zonder een rijke mecenas zal er van wetenschappelijk onderzoek niet veel in huis komen.

Ooit kocht de Amerikaanse acteur Nicolas Cage de schedel van een Tyrannosaurus Rex voor een kwart miljoen dollar. Hij gaf het ding een paar jaar later vrijwillig af toen het uit Mongolië gestolen bleek. Cage had de biedstrijd gewonnen van die andere filmster Leonardo DiCaprio.

Een ander dinosaurusfossiel werd opgekocht door een bedrijf uit de Franse CAC40-beursindex. Het bedrijf leende dat skelet later uit aan een Zwitserse universiteit. De mammoet staat nu in de inkomhal van een bedrijf in Straatsburg, en is de grootste in zijn soort die ooit te koop stond.

Kopers lijken doorgaans voor prestige te kiezen. Of het een winstgevende investering is, valt niet te bepalen. De levensduur van de fossielen is wel al bewezen.