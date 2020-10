Belegger begint Joe Biden te omarmen

Wall Street schiet niet langer in een kramp naarmate een (klinkende) zege van de pragmatische Joe Biden in beeld komt.

In de misten der tijden - eind juni - tobde Wall Street over een president Joe Biden. Niet langer. Wall Street - en in diens zog de Europese beurzen vandaag - liet woensdagavond stevige winst optekenen.

De reden? De Democratische presidentskandidaat lijkt volgens de jongste peilingen op een klinkende overwinning af te stevenen. In cruciale kantelstaten als Pennsylvania en Florida zou Biden meer dan 10 procentpunten voorsprong hebben. 'Trump staat in de nationale peilingen bijna 10 procentpunten achter op Biden', merkt Deutsche Bank-strateeg Jim Reid op. Ergo: de kans stijgt op een duidelijke Democratische zege op 3 november, terwijl die op een maandenlang juridisch imbroglio slinkt.

We rekenen op forse binnenlandse economische stimulus als de Democraten de volledige controle over het Congres verwerven.

JPMorgan-strateeg John Normand merkt op dat een Witte Huis onder Biden geen doemscenario hoeft te zijn. 'Biden vertegenwoordigt een veel minder scherpe buitenlandpolitiek, in combinatie met forse binnenlandse economische stimulus als de Democraten de volledige controle over het Congres verwerven.'

De Democraten hebben nu al de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en maken kans de macht te grijpen in de Senaat. In zo'n scenario stipt het Britse weekblad The Economist aan dat de oerpragmaticus Biden potentieel bondgenoten krijgt: de nieuwe Democratische senatoren zouden dan uit eerder conservatieve staten als North Carolina en Montana komen. Nieuwkomers die net als Biden eerder voorstander zijn van evolutie dan van revolutie.