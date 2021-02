Belegger beloont taboevrij Solvay en straft vaag Ontex

Solvay-CEO Ilham Kadri weet beleggers - opnieuw - te charmeren. Bij Ontex heeft Esther Berrozpe nog werk aan de winkel.

Bij de cijferlawine woensdag op de Brusselse beurs - de start van een drukke driedaagse - gaan twee CEO's met de meeste aandacht lopen.

Eén: Ilham Kadri van Solvay . Zij bewees vorig jaar tijdens haar eerste volledige jaar als CEO geen enkel taboe te hebben bij het stroomlijnen van de 158 jaar oude chemiereus. Bij de publicatie van de - iets beter dan verwachte - jaarcijfers volgde nog een voorbeeld: Kadri brengt de afdeling natriumcarbonaat, waar het in 1863 bij Ernest Solvay mee begon, in een aparte afdeling onder. Dat is niet per se een signaal dat een verkoop van die bakermat nakend is, maar het maakt die tak wel 'verkoopklaar'.

Applaus bij beleggers, het aandeel koerst in Brussel tot 5 procent hoger. 'Een verzelfstandiging van de afdeling natriumcarbonaat opent het perspectief op een latere verkoop, wat het profiel van Solvay nog meer zou verbeteren', zegt KBC Securities-analist Wim Hoste.

Twee: Esther Berrozpe van Ontex . In haar eerste interview als CEO van de luierfabrikant belooft de Baskische 'geen enkel taboe' te hebben. Maar met het jaarrapport maakt ze nog niet echt komaf met de erfenis van haar verguisde voorganger. Nog geen opkuis van de wankele balans met oncomfortabel veel schulden, geen nieuws over een herfinanciering van die schulden die zich volgens Moody's opdringt, nog geen beslissing of er een dividend komt, en een erg voorzichtige outlook voor 2021.

'Geen woorden, maar daden', lijken beleggers Feyenoord-gewijs te zeggen: het aandeel Ontex tuimelt tot 9 procent naar 8,25 euro, een vers diepterecord sinds de herintrede op de beurs in 2014 (zie grafiek). 'Weinig zicht op groei, rendabiliteit en cashflow in 2021', vat het beurshuis Morgan Stanley met een verkoopadvies samen.

Nog op het menu woensdag:

De verzekeraar Ageas kan ondanks recordcijfers over 2020 beleggers niet vermurwen. Het aandeel had al een voorschot genomen op sterke cijfers en volgens analisten presteert de Aziatische tak, dé focus van beleggers, iets onder de verwachtingen.

+70% Opslagaandeel Het aandeel Shurgard is sinds de beursintroductie in 2018 met 70 procent gestegen

Aedifica , de specialist in zorgvastgoed, vertaalt stevige vooruitzichten in koerswinst. Idem bij Xior , de specialist in studentenhuisvesting die een verse kapitaalronde aankondigt om de expansie te financieren.