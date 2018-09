Belegger dumpt Italiaanse schulden

De Italiaanse rente stijgt fors, nu Rome de begrotingsdiscipline laat varen.

Zeggen dat beleggers 'not amused' zijn over de Italiaanse begrotingsplannen, is een understatement. Nu Rome voor de komende jaren de beloofde begrotingsdiscipline laat varen, dumpen beleggers Italiaans staatspapier. Ze eisen nu 3,10 procent rente om hun geld voor tien jaar aan Rome toe te vertrouwen, 20 basispunten meer dan gisteren.

Zoals steeds bij spanningen in de eurozone, zoeken beleggers dekking in hun favoriet toevluchtsoord: Duits staatspapier. De Duitse rente zakt daardoor 5 basispunten naar 0,48 procent.

Het gevolg is dat 'lo spread', de risicopremie die beleggers eisen om in Italiaans in plaats van Duits schuldbewijzen te beleggen, in één trek 25 basispunten stijgt naar 262 basispunten.

Het invloedrijke beurshuis JPMorgan raadt beleggers aan Italiaanse papier te verkopen en tegelijk Duits papier te kopen, tot die 'spread' 280 basispunten bedraagt.

Tot nog toe 'verdoofde' de Europese Centrale Bank de obligatiemarkten met bulkinkopen van schulden, inclusief Italiaanse. Dat hield de rente de voorbije jaren op bodemniveau.

De steun van de ECB aan Italië is niet onvoorwaardelijk Simon Derrick Valutastrateeg Bank of New York Mellon

Simon Derrick, valutastrateeg bij Bank of New York Mellon, merkt echter op dat die steun uit Frankfurt niet onvoorwaardelijk is. 'Afscheidnemend vicevoorzitter Vitor Constancio benadrukte in mei in een interview met Der Spiegel dat de inkopen van Italiaanse obligaties er maar komen op voorwaarde dat Italië zich aan de Europese begrotingsregels houdt.'

De euro , de ultieme barometer van het beleggersvertrouwen in de muntunie, brokkelt af. De eenheidsmunt is nu nog iets meer dan 1,16 dollar waard, 2 cent minder dan twee dagen geleden.