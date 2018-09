Belegger is geloof in ING kwijt

De bankreus is dit jaar één van de slechtst presterende aandelen in de slechtst presterende Europese sector.

Met een koersverlies van 30 procent is ING het slechtst presterende aandeel in de Amsterdamse sterindex AEX

Sinds begin dit jaar verloor de Nederlandse bankreus 30 procent . Daarmee is het aandeel het op twee - de Duitsers Commerzbank en Deutsche Bank - na slechtst presterende aandeel in de DJ Stoxx Banken-index, die 48 leden telt.

Die bankensector is op zijn beurt met een verlies van 17 procent de slechtst presterende Europese branche. Dit als gevolg van het volgehouden nulrentebeleid van de Europese Centrale Bank, die de rendabiliteit van het kernmetier van banken - kortetermijndeposito's in langetermijnkredieten recycleren - aanvreet.

Vrijdag berichtte Het Financieele Dagblad over zware IT-problemen bij de grootbank, vooral in België. Daardoor zou potentieel zelfs de dagelijkse werking in gevaar komen. Eerder op week was de monsterschikking met het Nederlandse openbare ministerie, waar ING een strafrechterlijke vervolging voor 775 miljoen euro afkocht.