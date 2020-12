Belegger jaagt Sequana stratosfeer in

'Koop aandelen in een opwaartse trend', luidde vorige week het advies van een van de leiders in de Beursrally van De Tijd. En dat lijken beleggers nu met grote getale te doen met Sequana Medical : de ontwikkelaar van buikpompjes spurt woensdag op de Brusselse beurs tot 18 procent hoger naar 11,90 euro.

Daarmee gaat de rally die het aandeel voor het eerst in zijn beurscarrière boven de intekenprijs van februari 2019 , 8,50 euro, heeft gebracht crescendo (zie grafiek onderaan). Het contrast met het makke beursdebuut is groot.

KBC Securities bracht vorige maand na de Amerikaanse testresultaten het koopadvies voor Sequana in herinnering. Het beurshuis schat de kans dat de alfapump gecommercialiseerd kan worden voor de behandeling van levercirrose op 80 procent in, goed voor 7 euro per aandeel. Dat is de helft van het koersdoel van 14 euro.