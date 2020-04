Belegger juicht om hakbijl van Exxon

Een boorplatform in Midland, Texas. Exxon Mobil gaat zwaar knippen in het investeringsbudget voor schalieolie.

Exxon hakt 10 miljard weg uit zijn investeringsbudget. Slecht nieuws voor Texas en Solvay, goed nieuws voor Wall Street.

Wall Street zet zijn remonte voort, dankzij de hoop dat beleidsmakers er wereldwijd stilaan in slagen de verspreiding van het coronavirus in te dammen. En dus potentieel de 'lockdown' de komende maanden iets minder strikt gemaakt kan worden, met meer ademruimte voor het bedrijfsleven en potentieel voor een heropleving in de tweede jaarhelft.

De Dow Jones koerst 2,4 procent hoger op 23.226 punten en noteert nu bijna een kwart boven het dieptepunt van 23 maart, toen de Federal Reserve redding bracht met de belofte onbeperkt geld te zullen drukken om schulden op te kopen en zo ook het Congres tot actie aanporde.

Eén van de sterkste stijger in de Dow is Exxon Mobil , met een winst van 6 procent tot 42,93 dollar. Beleggers zijn gecharmeerd door de beslissing om het investeringsbudget met bijna een kwart te verlagen, van 33 miljard tot 23 miljard dollar (zie post van 14u26).

We zijn in onze sector gewoon aan ups en downs in de prijs, maar ik moet zeggen: dit hebben we nog nooit gezien Darren Woods CEO Exxon Mobil

Met die forse knip wil CEO Darren Woods duidelijk bij beleggers de onrust wegnemen over de houdbaarheid van het dividend, nu als gevolg van de prijzenoorlog tussen Rusland en Saoedi-Arabië de olieprijs in 2020 gehalveerd is. 'We zijn in onze sector gewoon aan ups en downs in de prijs, maar ik moet zeggen: dit hebben we nog nooit gezien', zegt Woods in een telefonische conferentie met analisten.

Luidens het jaarverslag over 2019 keerde Exxon 14,65 miljard dollar aan de aandeelhouders uit. De oliereus schortte in 2016, bij de vorige appelflauwte van de olieprijs, al de inkopen van eigen aandelen op om op dividenden te focussen. Op dit ogenbik beloopt het kwartaaldividend bruto 87 cent, ofte 3,48 dollar per aandeel. Bij de huidige beurskoers vertaalt zich dat dus in een rendement van 8 procent, áls die uitkering duurzaam is natuurlijk.